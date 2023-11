Nordio stoppa i test psico-attitudinali per i nuovi magistrati 

I test psicoattitudinali per i magistrati restano lì. Sono stati accantonati, messi da parte, ma ancora a portata di mano. Nella maggioranza c'è la volontà di introdurli, prima o poi. Anche Giorgia Meloni è convinta che l'obiettivo sia quello, ma solo dopo un confronto con i giudici. Spingere adesso significherebbe arare il terreno di scontro con i pm.

Uno stop, quindi, rispetto alla volontà di accelerare che si è manifestata nel Governo, con la proposta del sottosegretario Alfredo Mantovano nella riunione preparatoria con i tecnici, prima del Consiglio dei ministri. L'intenzione che prevale adesso è non aprire altri fronti. Il clima è ancora troppo acceso, dopo le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla «opposizione giudiziaria», e dopo gli ultimi decreti, che hanno modificato le pagelle per i magistrati e hanno dato una stretta alla disciplina del collocamento fuori ruolo.

In questa chiave è stata letta anche la ricostruzione di via Arenula fatta uscire poco dopo una visita del ministro Carlo Nordio a Palazzo Chigi, mentre Meloni era impegnata al tavolo con i sindacati: è stato il ministero della Giustizia - è stato fatto sapere - a stoppare lunedì nel pre-Consiglio dei ministri l'ingresso nei decreti attuativi della riforma Cartabia dei test psicoattitudinali per i magistrati. «Con la nostra riforma - ha spiegato Nordio - non verrà penalizzato il magistrato che sbaglia troppo spesso. La nostra riforma contempla la grave sanzione per il magistrato soltanto quando i suoi provvedimenti sono abnormi, manifestamente contrari alla logica».

L’intenzione del Governo è quella di stemperare il clima con le toghe. Un proposito che non può che incontrare i favori del Ppesidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è anche a capo del Consiglio superiore della magistratura, alla vigilia della sua partecipazione al plenum dell’organismo di autocontrollo delle toghe.

