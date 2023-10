Nordio: nessuno scontro con le toghe, però faremo ricorso 

Nessuno scontro istituzionale in atto tra governo e toghe, nessuna volontà di far rivivere «gli anni di piombo» del conflitto tra politica e giustizia, nessuna intenzione di incidere sulle prerogative costituzionali della magistratura. All’indomani della richiesta di 13 consiglieri togati del Csm di aprire una pratica a tutela della giudice di Catania Iolanda Apostolico, finita sotto accusa per aver annullato il trattenimento di quattro migranti nel centro di Pozzallo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio cerca di ridimensionare gli attacchi alla sentenza sferrati dalla premier, dal suo vice Matteo Salvini e da esponenti della maggioranza, facendoli rientrare nella dialettica politica che ha spesso «connotati effervescenti». Ma lo fa senza prendere le distanze dalle parole di Giorgia Meloni (che si era detta «basita» dalla decisione della magistrata), anzi rivendicando la piena «sintonia» con la presidente del Consiglio e imputando ai magistrati l'uso di espressioni «non propriamente pacifiste» su governo e parlamento. Accade al question time alla Camera, dove Nordio è chiamato a rispondere sulla vicenda da un’interrogazione di Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova di +Europa. Nordio annuncia al Parlamento che il governo presenterà ricorso in Cassazione contro quel provvedimento per un «problema squisitamente tecnico». Ma è un’iniziativa che «non mette minimamente in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura». Se i suoi toni sembrano escludere l’ipotesi di un invio gli ispettori a Catania, su cui spinge la Lega, il ministro dell’Interno Piantedosi sottolinea che i punti qualificanti di quel provvedimento sono «profondamente sbagliati». E il titolare della Difesa Guido Crosetto rilancia le critiche alla giudice di Catania: i magistrati - così come i generali, dice evocando il caso Vannucci - devono non solo essere terzi ma apparire tali , cioè «senza pregiudizi e preconcetti».

RIPRODUZIONE RISERVATA