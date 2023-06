Nordio: interferenze dell’Anm 

Ora il dibattito è diventato uno scontro. Il ministro della Giustizia passa al contrattacco delle critiche mosse negli ultimi giorni dall'Associazione nazionale magistrati al suo progetto di riforma. Il dito del Guardasigilli è puntato contro il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia: «Se il rappresentante di un sindacato di magistrati, prima che fosse noto il testo del disegno di legge, pronuncia tutta una serie di critiche severissime», tuona Nordio durante la sua partecipazione a un festival a Taormina, allora «secondo me in corretto italiano significano interferenze».

«Ampliare il confronto»

Il ministro aggiunge poi che «l'interlocutore istituzionale del Governo e della politica non è il sindacato, ma il Csm». Inevitabile, dopo qualche ora, la reazione del diretto interessato: «I magistrati e l'Anm, che ne ha da oltre un secolo la rappresentanza», replica Santalucia, «hanno non solo il diritto ma anche il dovere di prendere parola, per arricchire il dibattito sui temi della giustizia. Perché in tal modo ampliano il confronto e contribuiscono, con il loro punto di vista argomentato e ragionato, a migliorare ove possibile la qualità delle riforme. Questa è l'essenza della vita democratica».

Sul tema interviene anche il vicepremier Antonio Tajani: «Forza Italia vuole che si raggiunga un accordo complessivo per la riforma. La decisione adottata dal Consiglio dei Ministri l'altro giorno va nella giusta direzione, ma è una tessera del grande mosaico. Ora bisognerà andare avanti con la separazione delle carriere, cioè portare a compimento quello che era il disegno di Silvio Berlusconi».

Il reato cancellato

Al centro delle polemiche c'è soprattutto la cancellazione dell'abuso di ufficio: «Un reato così evanescente che complica soltanto le cose senza aiutare, anzi ostruendo le indagini perché intasa le procure», insiste Nordio. Il ministro fa un esempio: «Sapete quanto è costato il processo fatto a suo tempo contro Andreotti che è finito nel nulla? Un miliardo di lire solo per le fotocopie». Dunque la corruzione «non si fa con le armi penali», va combattuta anche «con la semplificazione normativa». Ma i rimedi adottati in questo senso, secondo il ministro, non hanno funzionato abbastanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA