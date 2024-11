Nordio: «I giudici facciano un passo indietro» 

Il vicepresidente del Csm tenta di ricucire lo strappo con le toghe del Consiglio dopo il caso dell'incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Tanto che proprio da fonti dell'organo di autogoverno dei magistrati arriva la sottolineatura che in quell'incontro la presidente del Consiglio avrebbe ribadito «la fiducia nella magistratura» e non sarebbe «in alcun modo interessata alle polemiche». Ma sulle prove di disgelo con il governo piove un'altra pesante accusa, stavolta dal ministro Carlo Nordio. Il Guardasigilli chiede alla magistratura di «fare un passo indietro» di fronte alle continue «critiche» dei provvedimenti del governo attraverso sentenze come quelle recenti in tema di immigrazione, che di fatto bocciano il decreto sui Paesi sicuri. Netta la replica dell'Anm: «Da parte nostra non si può arretrare nell'esercizio della professione. Si fanno provvedimenti che hanno una motivazione solida e argomentata, che possono essere impugnati o contestati e ci sono i luoghi opportuni dove farlo», replica il presidente del sindacato Giuseppe Santalucia.

Intanto il Tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti e ha chiesto alla Corte di giustizia europea. In attesa della decisione è stata disposta la loro liberazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA