Nordio è scettico: «Dubbi sui tempi» FI e Lega garantisti 

L’arresto di Giovanni Toti piomba come un fulmine a ciel sereno nei palazzi della politica. E porta con sé il gelo, tra le richieste di dimissioni del governatore avanzate dalle opposizioni e le riflessioni interne alla stessa maggioranza sull’opportunità o meno che faccia un passo indietro. La parola d’ordine è «garantismo», eppure diversi esponenti di FdI (e qualcuno anche di FI) appaiono dubbiosi sulla possibilità che Toti resti in sella. A far discutere, poi, è la tempistica degli arresti, sollevata dal ministro della Giustizia. «Sarebbero fatti che risalgono ad alcuni anni fa», dice Carlo Nordio. «Ho esercitato 40 anni da pm e raramente ho chiesto provvedimenti di tutela cautelare dopo anni di indagini».

«Parole sorprendenti», puntano il dito dal Pd, «sembrano quelle della difesa, non del guardasigilli». Il caso, che esplode a un mese dalle elezioni europee, irrompe nella campagna elettorale e porta i partiti a schierarsi: c’è chi si proclama garantista fino al terzo grado di giudizio come il vicepremier azzurro Antonio Tajani, chi chiede a Toti un passo indietro, come il presidente di M5S Giuseppe Conte. Maurizio Lupi, il leader di Noi Moderati, partito di cui Toti presiede il consiglio nazionale, ne sottolinea «il buon governo» e cita «gli arresti che in passato si sono trasformati in un nulla di fatto». Una difesa totale e a tutto tondo, ma che non riesce a nascondere l'amarezza che attraversa Nm. Il ministro Francesco Lollobrigida, tra gli uomini più vicini a Meloni, sottolinea che, «queste lunghe indagini si concludono a venti giorni dal voto con importanti arresti. Abbiamo fiducia nella magistratura». In FI, invece, si fronteggiano due linee: quella super garantista di Tajani, e una più realista secondo cui per Giovanni Toti sarà difficile andare avanti così. Il partito, di cui Toti è stato esponente di spicco, sospende due iscritti lombardi, Maurizio Testa e Arturo Testa, coinvolti nell’indagine. Per la Lega parla il segretario Matteo Salvini: «Ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria».

