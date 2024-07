Nordio e l’addio di Toti: «Democrazia sconfitta» 

«Chi è legittimato da un voto popolare non ha solo il diritto, ma il dovere di restare in carica anche se sottoposto a un’indagine, che può pure rivelarsi infondata. Se no, devolveremmo alla magistratura il potere di condizionare la politica, cosa che purtroppo è accaduta con Tangentopoli, e anche dopo». In un’intervista al Messaggero, il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla così del caso Toti, con l’ormai ex governatore della Liguria che si è dimesso dopo oltre 80 giorni di carcerazione domiciliare preventiva. «Posso comprendere che lo stress cui è sottoposto un indagato possa condurlo a scelte diverse», ha aggiunto il Guardasigilli, «ma questa è una sconfitta della democrazia, fondata sulla separazione dei poteri».

Nordio esprime perplessità «quando una misura cautelare viene applicata dopo vari anni di indagine». Ma per ora, chiarisce, «niente ispettori: non c’è alcuna iniziativa in questo senso». Giovanni Toti intanto attende di ritornare in libertà: oggi il suo legale dovrebbe depositare l’istanza di revoca dei domiciliari, sulla quale la Procura dovrà dare un parere (che, dopo le dimissioni, potrebbe essere positivo). Dopodiché Toti potrebbe tornare libero in settimana e lasciare la villetta di Ameglia, nello Spezzino, dove ha trascorso tutti i tre mesi di detenzione.

