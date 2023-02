Nordio: Cospito resta al 41 bis 

Al cuore del provvedimento di una decina di pagine, c'è la convinzione che Cospito abbia istigato dal carcere la galassia anarchica ad azioni violente e che il pericolo che possa comunicare con l'esterno continui a sussistere. Un rischio arginabile solo con il 41 bis, la cui finalità è recidere la possibilità di mandare messaggi dalla cella. Sul tavolo del ministro c'erano da giorni i pareri non collimanti delle autorità giudiziarie: mentre la Direzione nazionale antimafia aveva aperto uno spiraglio, pur con l'introduzione di controlli, la Procura generale di Torino si era espressa nettamente per la conferma del carcere duro. Ma su alcune questioni gli uffici giudiziari erano stati concordi: sulla pericolosità sociale di Cospito, rimasta immutata, e sull’infondatezza delle ragioni indicate per la revoca del 41 bis.

Alfredo Cospito deve restare al 41 bis: dal carcere ha istigato alla violenza la galassia anarchica. Il rischio che possa comunicare all'esterno rimane, dev’essere contenuto nel modo più restrittivo. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, conferma la linea della fermezza del Governo e riduce al lumicino le speranze dell'anarchico, in sciopero della fame da 110 giorni contro il carcere duro e che ha perso quasi cinquanta chili. Per il 55enne abruzzese condannato a trent’anni per il cumulo di sentenze, ora l'unica speranza è la Cassazione, che il 24 febbraio si esprimerà sul reclamo contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma di conferma del 41 bis.

La difesa è battagliera

La difesa del detenuto, che dal 30 gennaio scorso è nel carcere di Opera, è decisa a dare battaglia: «Faremo ricorso», ha annunciato l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Lui stesso aveva presentato l'istanza di revoca del carcere duro, che Nordio ha bocciato con una nota articolata. Una decisione a lungo meditata, giunta a pochi giorni dalla scadenza dei termini. Se il ministro non li avesse rispettati, il risultato sarebbe stato comunque la conferma del 41 bis.

Le motivazioni

Al cuore del provvedimento di una decina di pagine, c'è la convinzione che Cospito abbia istigato dal carcere la galassia anarchica ad azioni violente e che il pericolo che possa comunicare con l'esterno continui a sussistere. Un rischio arginabile solo con il 41 bis, la cui finalità è recidere la possibilità di mandare messaggi dalla cella. Sul tavolo del ministro c'erano da giorni i pareri non collimanti delle autorità giudiziarie: mentre la Direzione nazionale antimafia aveva aperto uno spiraglio, pur con l'introduzione di controlli, la Procura generale di Torino si era espressa nettamente per la conferma del carcere duro. Ma su alcune questioni gli uffici giudiziari erano stati concordi: sulla pericolosità sociale di Cospito, rimasta immutata, e sull’infondatezza delle ragioni indicate per la revoca del 41 bis.

«La salute non c’entra»

Nordio ha tenuto conto dello stato di salute dell'anarchico, che secondo il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, ieri in visita a Opera, potrebbe presto precipitare: il provvedimento spiega che le condizioni di salute non possono «incidere sulla sua pericolosità sociale», come dice il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Sulla decisione di Nordio, giunta mentre gli anarchici protestavano con un sit in davanti al ministero, la politica si divide. La maggioranza è con il ministro, dall'opposizione si levano voci critiche. Dal Terzo Polo, Enrico Costa avverte: quello di Nordio è un atto tecnico-giuridico: «Attribuirgli valenza politica, per contestarlo o per applaudirlo, è sbagliatissimo.

