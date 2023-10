Nordio: «Apostolico poteva manifestare, ma non doveva» 

La giudice di Catania Iolanda Apostolico ha sbagliato quando, cinque anni fa, ha partecipato alla manifestazione per chiedere lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti: poteva, ma non doveva farlo. Perché chi indossa la toga ha dei «limiti» dettati non solo dalla giurisprudenza «ma soprattutto dalla deontologia e dal buon senso. Più manifesta le sue idee politiche, più vulnera la presunzione di imparzialità». Mentre la magistrata che ha disapplicato il decreto Cutro resta al centro delle polemiche - la Lega diffonde un ulteriore video che la ritrae a quella iniziativa e insiste per le sue dimissioni - è il ministro della Giustizia Carlo Nordio a prendere posizione. Lo fa con un’intervista a “Libero” in cui annuncia che partiranno «subito» gli accertamenti sul caso che già qualche giorno fa aveva definito «doverosi». E se Nordio esclude che ci sia stato un dossieraggio ai danni della giudice, visto che la manifestazione a cui ha partecipato era un «evento pubblico», spiega anche di non potersi esprimere in modo specifico sulla vicenda «prima di aver acquisito tutti gli elementi necessari». Per ora le verifiche, si apprende in ambienti di via Arenula, servono a rispondere alle interrogazioni parlamentari annunciate dal centrodestra, che continua a far pressing sul Guardasigilli per l’invio degli ispettori al tribunale di Catania. E FdI, con il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, allarga il tiro su altri magistrati politicizzati che opererebbero a Catania e chiede l’intervento del Csm: «La giudice Apostolico non è la sola a fare politica».

Intanto proprio a Catania un altro giudice, Rosario Cupri, non ha convalidato il trattenimento a Pozzallo di sei migranti disposto dal questore di Ragusa. Un provvedimento in linea con quello di Apostolico, che il 29 settembre aveva rigettato un'analoga richiesta nei confronti di quattro tunisini nel centro di accoglienza, sconfessando di fatto il decreto del governo.

