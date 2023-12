Nordio al Csm: «Mai i pm sottoposti al potere esecutivo» 

La centralità della collaborazione con il Csm come «chiave per restituire al Paese una giustizia sempre più vicina ai bisogni della collettività». La fiducia dei cittadini nei confronti dei magistrati come «pilastro dello Stato di diritto» da rinsaldare con le riforme. E un «plauso» esplicito ai magistrati per i loro sforzi che stanno portando a risultati «incoraggianti» rispetto agli obiettivi richiesti dal Pnrr, cioè il taglio dei tempi dei processi e la riduzione dell’arretrato.

In piena tempesta sulla giustizia, con l’ultima polemica aperta sul rinvio a giudizio del sottosegretario Delmastro - di cui l’opposizione continua a chiedere le dimissioni - il ministro Carlo Nordio va per la prima volta al Csm. Lo fa a un anno di distanza dalla sua nomina, cosa mai avvenuta sinora con un lasso di tempo così ampio. E nel plenum, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che non pronuncia alcun discorso, usa toni concilianti. Cercando di rassicurare i magistrati anche sulla separazione delle carriere: qualunque cambiamento della Costituzione, promette, non potrà mai portare alla sottoposizione del pm al potere esecutivo. È nella replica agli interventi dei consiglieri che Nordio affronta il tema che sa preoccupare maggiormente i magistrati. Ed è rispondendo al laico del M5S Michele Papa, che ha rivolto un forte richiamo alla Costituzione con le sue «stelle fisse», che il ministro dice: «Le stelle della Costituzione non sono fisse ma in movimento». E ricorda che gli stessi padri costituenti vollero che la Carta fosse modificabile. «A questo mondo non vi è nulla di eterno tranne le parole del Signore. Il resto è mutevole. E cosi è la Costituzione. Ma posso assicurare – scandisce - che se un domani dovesse essere cambiata per quanto riguarda l’assetto della magistratura, mai e poi mai vi sarebbe una soggezione anche minima del pm al potere esecutivo». Un’eventualità che non sarebbe «nemmeno pensabile» per chi, come lui, «ha fatto 40 anni il procuratore».

