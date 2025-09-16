Nordio: «41 bis, dialogo costante con la Regione»  

La Sardegna è in allarme per il paventato arrivo dei detenuti in regime di 41 bis nelle carceri isolane. Ed è per questo che la presidente della Regione Alessandra Todde è volata a Roma per incontrare il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Il colloquio

Nel corso del colloquio, la governatrice ha rappresentato le legittime preoccupazioni legate a questa eventualità «per le gravi conseguenze - si legge in una nota - sotto il profilo della sicurezza, della sanità, dell'economia e della coesione sociale del territorio».

«La riunione con il ministro Nordio - spiega Todde - è stata utile e costruttiva e ha consentito di gettare le basi per un dialogo continuativo tra Regione e ministero, nel pieno rispetto delle posizioni e dei ruoli istituzionali».

La presidente del M5s ha ribadito come la Sardegna, «individuata quale area a rischio di insediamento e sviluppo mafioso, sia particolarmente esposta agli effetti negativi derivanti dalla presenza di un numero elevato di detenuti al 41 bis. E ciò potrebbe favorire - avverte la governatrice - il consolidamento di legami tra la criminalità organizzata tradizionale e quella locale, con ricadute sociali e sanitarie che non possono essere sostenute in assenza di un piano strutturato di interventi. La Sardegna non può e non deve essere considerata terreno di sperimentazioni pericolose», ha precisato.

L’allarme

Un mese fa la notizia della decisione del ministero della Giustizia di trasferire 92 mafiosi al 41 bis nel carcere di Uta. Una scelta comunicata in una lettera inviata dal direttore generale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ernesto Napolillo, ai presidenti del Tribunale di sorveglianza e del Tribunale di Cagliari, al Procuratore della Repubblica, al prefetto, al questore, al comandante provinciale dei Carabinieri, al procuratore nazionale Antimafia di Roma, al provveditore dell’amministrazione penitenziaria regionale e al direttore generale della Asl. Senza invece informare la governatrice.

L’impegno

Dopo le preoccupazioni espresse dalla governatrice della Sardegna, sull’ipotesi di trasferire un numero rilevante di detenuti sottoposti al regime del 41 bis negli istituti penitenziari sardi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio si riserva ulteriori valutazioni e deciderà dopo «adeguate consultazioni».

Nel corso del colloquio - viene spiegato in una nota del ministero della Giustizia - la presidente Todde ha rappresentato le preoccupazioni della Regione in relazione all'ipotesi di trasferire un numero rilevante di detenuti sottoposti al regime del 41 bis negli istituti penitenziari sardi, che potrebbero determinare gravi conseguenze sul territorio. L’incontro, a detta delle due parti, è stato molto costruttivo e ha consentito di gettare le basi per un dialogo continuativo, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli istituzionali reciproci.

