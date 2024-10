Nordcoreani verso l’Ucraina 

Mosca. Kiev afferma che i primi 3.000 soldati nordcoreani sono in territorio russo a 50 chilometri dal confine ucraino, mentre la ministra degli Esteri di Pyongyang è arrivata a Mosca per consultazioni “strategiche”. La questione delle truppe inviate dalla Corea del Nord rimane dunque al centro dell’attenzione internazionale, mentre Mosca continua a rivendicare nuove conquiste nell’est ucraino. Secondo il Financial Times, che cita funzionari dell’intelligence di Kiev, i soldati nordcoreani - avanguardie di una forza complessiva di 12.000 uomini, sempre secondo l’Ucraina - sarebbero stati trasportati in segreto a bordo di camion civili dall’estremo oriente russo alla regione di Kursk, dove si sarebbero acquartierati in caserme a poche decine di chilometri dal confine con l’Ucraina. Le autorità di Kiev avevano detto nelle scorse settimane che i soldati asiatici sarebbero stati impiegati proprio sul territorio russo di Kursk per combattere le truppe d’invasione ucraine. Per Mosca e Pyongyang il trasferimento non violerebbe alcuna norma internazionale. Il presidente Vladimir Putin ha ricordato il trattato di cooperazione strategica tra i due Paesi, che prevede l’aiuto reciproco in caso di aggressione. E tale è, per la Russia, l’invasione nella sua regione di confine.

