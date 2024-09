Nord sott’acqua: Cogne isolata, un disperso in Piemonte 

Torino. Un uomo disperso dopo la piena di un torrente nel Torinese, cinquanta persone isolate in Val di Susa, comunità evacuate a Milano. È il parziale bilancio della nuova ondata di maltempo che ieri ha colpito prevalentemente il Nord del Paese, ma anche Centro e Sud.

Un uomo di 58 anni, che risulta disperso, stava lavorando con il trattore quando è stato travolto dalla piena del torrente Orco, nel Torinese. Anche il rio Gerardo è esondato in più punti facendo saltare due ponti in Val di Susa, uno in corrispondenza della borgata Combe, con 22 residenti. Il torrente è poi tracimato a Bussoleno isolando la borgata Santa Petronilla, con 30 persone. Danni anche per l’agricoltura montana torinese, tra pascoli e prati invasi da detriti e fanghiglia. A Milano le prime gocce d’acqua sono cadute a partire da mercoledì notte. La pioggia ha fatto esondare il Seveso e ha gonfiato Olona e Lambro, costringendo ad evacuate le comunità Ceas ed Exodus. A Peschiera Borromeo moglie e marito, entrambi disabili, 85 e 90 anni, sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati nella casa allagata. A Milano diversi gli interventi dei pompieri per scantinati sommersi, alberi pericolanti e auto bloccate nei sottopassi invasi dall’acqua. Disagi anche all'Istituto Europeo di Design e per Radio Popolare, per la prima volta costretta a interrompere le trasmissioni a causa della centralina dell’elettricità allagata. Rallentamenti, limitazioni e cancellazioni lungo la linea ferroviaria, un tratto della metro milanese è stato chiuso per l’acqua in galleria. In questa giornata segnata dal maltempo non sono mancati nemmeno i problemi lungo le autostrade. In Liguria, sull’A10, tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest, una frana è scesa dalla parete rocciosa sopra la carreggiata causando la chiusura del tratto. Strade chiuse anche a Cogne, in provincia di Aosta, dove è stata interrotta l’erogazione dell’acqua potabile. A Nord Est, precipitazioni si sono registrate in Veneto, in particolare nelle province di Rovigo, Verona, Padova e Venezia, dove gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre cento.

