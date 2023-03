Nord Ovest: sindacati verso lo sciopero  

Un lungo elenco di vertenze aperte trascinate da anni senza soluzione, imprese che chiudono e lavoro precario, un territorio in sofferenza, il Nord Ovest della Sardegna, che chiede una svolta decisiva in termini di infrastrutture e risposte immediate alla grave situazione economica e sociale. La primavera calda delle vertenze aperte è cominciata. Gli esecutivi unitari di Cgil Cisl e Uil fanno ancora più squadra con il Tips, e coinvolgono Rete Metropolitana, Provincia e sindaci, che in assenza di concrete proposte contenute nella “piattaforma” e nella “lista delle priorità” denunciate a più riprese, sono pronti a proclamare lo sciopero e avviare una manifestazione generale che coinvolga lavoratori, imprenditori, studenti, pensionati, consigli comunali e cittadini.

In questa prospettiva gli esecutivi unitari saranno impegnati a garantire un’ampia presenza nell’ambito degli Stati Generali convocati a Sassari al teatro Comunale il 27 marzo e con assemblee dei lavoratori in concomitanza con le quattro manifestazioni del 3 aprile ad Alghero su trasporti, mobilità e reti, dell’11 aprile a Porto Torres su industria ed energia, il 17 aprile a Ozieri, sul tema sanità, il 24 aprile a Pattada su opere strategiche e sicurezza del territorio.

«Sulle incompiute e sui quattro punti, prioritari e urgenti», sottolineano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Massimiliano Muretti, Pier Luigi Ledda e Marco Foddai, «si deve realizzare una convergenza di azioni di responsabilità diretta dei governi regionale e nazionale, che permettano di superare lo stallo e le difficoltà del territorio». (m. p.)

