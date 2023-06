Nord ovest, la stagione non decolla  

L’atteso debutto di stagione con il botto non c’è stato e le previsioni fino a settembre non sarebbero entusiasmanti. Aleggia qualche nube sull’estate nel nord ovest della Sardegna. Maggio ha perso lievemente in termini di presenze rispetto allo scorso anno e le prenotazioni per luglio e agosto tardano ad arrivare. Il Centro Studi Federalberghi-Confcommercio ha analizzato i dati che le strutture ricettive associate inviano a consuntivo nell’area che va da Stintino a Castelsardo-Valledoria, con Alghero, Sassari e i centri più interni. Il report è eseguito a campione, sui numeri di una trentina di imprese e il risultato non è quello sperato. «L’indice di riempimento delle camere si è fermato al 53,31 per cento del totale, contro il 54,74 dello stesso periodo del 2022», scrive Federalberghi.

Alghero tiene

«Una flessione fisiologica - spiega il presidente Stefano Visconti - dovuta alla riapertura dei mercati internazionali antagonisti alla nostra destinazione, ancora irraggiungibili nel 2022 per effetto della coda del Covid, che oggi offrono un’alternativa a medio e lungo raggio». Alghero tiene, con un indice di occupazione sopra la media rispetto al resto della Provincia, pari al 56,73 per cento, ma in calo di mezzo punto rispetto all’anno passato. Una piccola retrocessione che, secondo il presidente di Federalberghi Nord Sardegna è dovuta a una serie di concause: «L’’inflazione e gli aumenti di tutti i servizi al turista, il meteo ancora instabile, le alternative del mercato con la riapertura di tutte le mete turistiche, le difficoltà di accesso all’Isola – aggiunge Visconti - anche per via delle tariffe dei biglietti aerei e navali».

Stranieri

Conforta il ritorno dei turisti stranieri. Proprio ad Alghero quasi il 70 per cento degli arrivi di maggio è di matrice d’oltralpe, mentre nel resto della Provincia ci si ferma al 45 per cento. Per disegnare l’orizzonte della stagione 2023 Federalberghi-Confcommercio ha incrociato i dati in suo possesso con quelli dei consulenti che collaborano alla vendita delle camere d’albergo. «C’è un rallentamento della domanda – avverte Stefano Visconti - che era partita benissimo fin dai mesi invernali, proprio a partire dal mese di maggio. Questo ha fatto perdere terreno alla dinamica delle prenotazioni, che oggi stagnano». Il mercato italiano al momento fa segnare punte del meno 20 per cento a luglio e agosto. Probabilmente ci sarà da rivedere la politica tariffaria e molti operatori stanno provvedendo. «Serve prudenza, perché una stagione che sembrava destinata a infrangere tutti i record, potrebbe portare criticità impreviste», chiude il presidente di Federalberghi.

