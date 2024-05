Nord Italia in ginocchio nell’acqua, adesso il Po fa paura 

MILANO. Un Nord Italia in ginocchio nell’acqua, in particolare Lombardia e Veneto, con una pioggia mai così intensa a Milano negli ultimi 170 anni e l’allerta rossa tra Vicenza e Verona.

Ieri è apparsa particolarmente complessa la situazione in Veneto, con un allarme “rosso” per criticità idrogeologica e idraulica su gran parte del territorio regionale, valido fino alle 14 di oggi. Per le operazioni di soccorso è stato utilizzato anche l’elicottero dei vigili del fuoco a Cologna Veneta (Verona), dove la rottura di un argine del fiume Guà ha allagato le campagne. Il maltempo ha colpito anche Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione, che la notte scorsa ha toccato i 6.04 metri di altezza. Un muro della scuola Malfermoni non ha retto alla pressione e l’acqua ha invaso e danneggiato il parco giochi dell’istituto. E un cedimento della scarpata è stato causato dal maltempo lungo la SP 27 tra i Comuni di Mirano e Mira (Venezia). Secondo i calcoli di Marco Marani, del Dipartimento Icea dell’Università di Padova, «un fenomeno di tale intensità si presenta in media una volta ogni 300 anni».

Resta critica la situazione anche in Lombardia, dove mercoledì, «sul 30% del territorio lombardo - secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell’intero mese di maggio». Proseguono le operazioni di soccorso a Bellinzago e Gessate, nel Milanese, tra i Comuni più colpiti dal maltempo e dall’esondazione dei torrenti Trebbia e del Molgora. E preoccupano i livelli del Po, cresciuti in Lombardia e in Emilia-Romagna, mentre si aggiorna i calcolo dei danni all’agricoltura. Sono 62 gli eventi estremi, tra nubifragi e grandinate, che hanno colpito il Nord Italia nelle scorse 24 ore con centinaia di ettari di mais, grano, soia e ortaggi finiti sott’acqua, terreni franati e danni ai vigneti.

