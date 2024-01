Norbello, vittoria e sconfitta Nulvi, colpo con la Marcozzi 

Finalmente al completo il Norbello torna alla vittoria nella serie A1 maschile: 4-0 al Circolo Prato e terzo posto in classifica in coabitazione con la Marcozzi che ha riposato. Partita a senso unico, appena un set lasciato ai toscani. Apre il match Diogo Carvalho e il suo ritorno è pesante, per Baciocchi non c’è nulla da fare. Gaston Alto lascia un set a Merzlikin ma la vittoria non è in discussione. La giornata è favorevole anche a Cappuccio, 3-0 a Kun Csaba. Chiude Diogo Carvalho in tre set su Merzlikin.

Andamento opposto nell’altro tavolo, dove si giocava per la serie A1 femminile. Il Norbello è stato battuto 4-0 dalla capolista Castelgoffredo, che ha schierato l’ex Stefanova, Arlia e Dragoman. Per il Norbello la consolazione di due set di Mosconi su Stefanova.

In A2 maschile clamorosa vittoria del Santa Tecla Nulvi che al Palatennistavolo infligge la prima sconfitta alla Marcozzi “B”. 4-1 con due punti di Koldas, uno di Perri e Margarone. Per la Marcozzi punto di Toma. (m.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA