Norbello, un derby e mezzo 

Due derby, sabato a Norbello, per la quarta di ritorno dei campionati di tennistavolo. Quello al maschile è del Norbello che battendo la Marcozzi 4-2 affianca il Messina al secondo posto. Contemporaneamente si davano battaglia Norbello e Quattro Mori, per la A1 femminile, chiudendo in parità, 3-3.

Battendo la Marcozzi, il Norbello mette un sigillo sui playoff, mentre il team cagliaritano resta quarto. Gaston Alto e Diogo Carvalho aprono con una vittoria su Amato e Ivonin. La rimonta della Marcozzi con Campos, in rimonta su Cappuccio, e Ivonin in quattro set su Alto. Il Norbello riprende vigore e allunga con Cappuccio e Diogo Carvalho su Amato e Campos.

Norbello e Quattro Mori si affrontano in formazioni rimaneggiate. Il primo match indirizza la partita. La squadra di casa vede il primo punto con Zaharia, che avanti 2-1 e match point cede al quinto a Plaian. Norbello, che resta in zona playoff, sorpassa con Brzan, Mosconi e Zaharia. Sul 3-1 la squadra di Curcio rimonta. L’incontenibile Plaian non lascia scampo a Mosconi, chiude Edem con Brzan.

In serie A2 maschile sconfitte per 4-2 sia il TT Sassari dal TT Torino (Poma e Bressan), si la Marcozzi dalla Bagnolese, punti di Spagnolo e Kazeem.