Norbello, il pari non basta Festeggia Castelgoffredo 

Ci ha creduto il Norbello, ma lo scudetto lo vince il Castelgoffredo. La seconda sfida è terminata 3-3, è l’epilogo della finale di tennistavolo femminile, dove il Norbello partiva dalla sconfitta per 4-2, sabato in Lombardia. Doveva vincere per andare alla bella che avrebbe giocato ancora in casa. Ma il Castelgoffredo non ne ha voluto sapere di scendere dal piedistallo e vince il nono scudetto consecutivo, il numero 22 dal 1996.

Eppure, il Norbello ha provato a rimettere in piedi la sfida davanti al suo pubblico che lo ha sostenuto. Ha fatto i conti con la solidità della rumena Dragoman che per la seconda partita ha sostituito la numero uno del Castelgoffredo, Bernadette Szocs, numero 14 del mondo. E ancora una volta è stata determinante, battendo per la seconda volta Hana Matelova, la punta di diamante del Norbello. Persa la prima partita è iniziata l’altalena, Sikorska ha pareggiato battendo Arlia, vantaggio di Tan Wenling su Stefanova. Ancora Dragoman, una sentenza su Sikorska, siamo sul 2-2. Matelova allunga su Stefanova, si decide come ogni thrilling che si rispetta nell’ultima partita. Tan Wenling illude e vince il primo set, ma Arlia ha la forza di rimettere la partita in sesto e vincere.

È un pareggio ma vale tanto, l’ennesimo scudetto del Castelgoffredo forse tra i più sofferti. Al Norbello resta oltre la delusione, la consapevolezza di aver disputato una grande stagione.

