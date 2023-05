Noragugume, i tecnici della Fao promuovono il piano regionale avviato contro le cavallette 

Gli uomini della Fao hanno cercato di rassicurare e di far comprendere come le disinfestazioni effettuate da Laore siano al momento l’unica arma possibile per arginare l’invasione delle locuste. Numerosi allevatori, però, sono di diverso avviso. «Da 5 anni lottiamo contro questa invasione di cavallette - tuona Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra -. Ancora non si vede una soluzione, quindi ci piacerebbe capire qualcosa. Inoltre, attendiamo i ristori da 5 anni». Hanno raggiunto la centrale operativa di Laore. Quindi, hanno esternato la loro rabbia, la loro perplessità per quella lotta alle cavallette che reputano inadeguata, almeno con le modalità attuali. Molti allevatori del centro Sardegna hanno risposto all’invito di Coldiretti. E chiesto alla Regione più dialogo. «Siamo sommersi, le cavallette sono ovunque e queste disinfestazioni non stanno dando risultati», dichiara Angelo Morittu, di Silanus: «Ora basta, ci devono ascoltare».

Shoki Al Dobai e Alexandre Latchininsky hanno dialogato con il commissario di Laore Gerolamo Solina, il direttore Marcello Onorato e il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. Soprattutto, hanno ribadito un concetto: «Il lavoro fatto fino a oggi è ottimo - spiega Latchininsky -. Intanto, perché è stato eseguito il monitoraggio sui terreni, che avevo suggerito già lo scorso mese di dicembre. È fondamentale, per poi poter intervenire in seguito con i trattamenti. Al tempo stesso, occorre prestare massima attenzione ai prodotti utilizzati: la deltametrina va bene in certe situazioni, mentre per le aziende biologiche serve il piretro naturale».

Hanno raggiunto la piana di Ottana, ieri mattina. Prima si sono diretti nella centrale operativa allestita da Laore, a Noragugume, a caccia di impressioni e chiarimenti; poi, i due esperti della Fao, arrivati da Roma, hanno voluto dare un’occhiata alle campagne (si contano circa 50 mila ettari) invase dalle locuste, per verificare le azioni messe in campo dall’agenzia regionale. «Mi pare che si stia operando correttamente - ha detto Alexandre Latchininsky, responsabile gestione locuste della Fao -. Uccidere tutte le cavallette è impossibile, l’importante è tenere il loro numero sotto controllo». L’allevatore Giovanni Mureddu, tra i protagonisti del sit-in organizzato da Coldiretti proprio davanti alla centrale di Laore, aggiunge: «Perché non arano i terreni? Solo con le medicazioni non si va da nessuna parte».

Gli esperti

Tesi a confronto

La Regione

«La mia volontà di ascolto c’è tanto nei confronti degli allevatori, degli agricoltori e dei sindaci dei territori colpiti, quanto dei massimi esperti della Fao venuti qui da noi per avere un riscontro diretto sulle azioni messe in campo - afferma l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta -. Ricordo che quest’anno si è intrapresa una strada fatta di azioni concrete che saranno senz’altro funzionali a definire meglio il piano operativo per i prossimi anni. Non si tratta di un problema risolvibile in poco tempo. Il nostro obiettivo è quello di contenere la portata del fenomeno in modo da non compromettere il delicato ciclo della natura». L’esponente della Giunta aggiunge: «Il 5 giugno si terrà un nuovo incontro in assessorato a Cagliari, al quale parteciperanno le associazioni di categoria. Valutiamo insieme, passo dopo passo, le azioni da intraprendere a beneficio di tutti i territori e dei lavoratori».

