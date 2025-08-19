Nora, uccisa al Seleni da un boccone avvelenato 

Nora era una bellissima Border Collie di quattro anni. È morta avvelenata, al bosco Seleni, durante una passeggiata. Intelligente, dal grande cuore, perfetta con i bambini con cui amava fare attività nelle scuole, dal nido alle medie. Era la mascotte. Il suo proprietario Sandro, educatore cinofilo, insieme alla compagna, svolgevano tantissime attività con la loro amatissima Nora. Il grave episodio è accaduto lunedì. Doveva essere una passeggiata come tante altre. La cagnolina ha annusato qualcosa ma è stata subito richiamata. «Da lì a poco però è iniziato l'incubo, non stava bene, e abbiano notato un aumento eccessivo della salivazione», raccontano - l'abbiamo portata subito dal veterinario ma nonostante antidoto e cure è morta nel giro di neanche un'ora. Abbiamo fatto tutto il possibile», è il commento dei suoi proprietari che non si danno pace per quanto accaduto. Un gesto criminale. Al momento non sono stati trovati bocconi avvelenati ma è stata fatta regolare denuncia. Purtroppo non sarebbe il primo episodio perché si sarebbero susseguiti altri casi di avvelenamento nella zona. «Stiamo seguendo con la massima attenzione, sono atti che condanniamo fortemente, stiamo cercando insieme alle forze ordine di capire cosa sia successo ed evitare che possa ripetersi», commenta il sindaco Davide Burchi che ha invitato i proprietari alla prudenza.

