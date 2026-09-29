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Pula.
30 settembre 2026 alle 00:11

Nora superstar dei viaggi dentro la Storia 

Il sito tra i preferiti su Tripadvisor. Cabasino: «Valorizziamo i nostri tesori» 

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Dopo il Best Travel Experience Award conquistato nel 2025, l’area archeologica di Nora ottiene un nuovo riconoscimento internazionale: il Tripadvisor Travellers’ Choice, assegnato alle attrazioni che si distinguono per la qualità delle recensioni dei visitatori. Un risultato che premia l’esperienza offerta dal sito archeologico di Pula, inserito tra dieci migliori attrazioni presenti sulla piattaforma a livello mondiale. A determinare l’assegnazione del riconoscimento sono infatti le valutazioni e i giudizi espressi direttamente dai viaggiatori, che hanno apprezzato la visita (anche notturna) all’antica città affacciata sul mare.

Il gradimento

Il nuovo traguardo arriva a un anno di distanza dal precedente premio e conferma l’attenzione internazionale verso uno dei principali patrimoni archeologici della Sardegna. Un risultato che valorizza non soltanto la ricchezza storica e monumentale di Nora, ma anche la qualità dell’accoglienza e dei servizi proposti ai visitatori. Per il sindaco, Walter Cabasino, il riconoscimento internazionale ottenuto dall’area archeologica di Nora è un premio all’attento lavoro di programmazione portato avanti dall’amministrazione comunale. «Sin dall’inizio del mandato la valorizzazione dei beni culturali è stata una delle nostre priorità», sottolinea il primo cittadino.

I numeri in aumento

«I numeri ci danno ragione, le visite a Nora sono in costante aumento, siamo in attesa dei dati dell’ultimo trimestre, ma ci attendiamo un saldo positivo. Il merito di questo risultato va condiviso con la Fondazione Pula Cultura Diffusa», puntualizza, «che porta avanti un lavoro straordinario per dare sempre maggiore risalto al nostro patrimonio culturale». Il doppio riconoscimento ottenuto nell’arco di due anni rappresenta un’importante attestazione del percorso di valorizzazione portato avanti per rendere il sito sempre più accessibile e attrattivo, consolidandone il ruolo tra le destinazioni culturali di riferimento per il turismo nazionale e internazionale.

Il merito condiviso

Nora, grazie alle iniziative ospitate al Museo Civico Patroni riaperto al pubblico la scorsa primavera, continua ad attirare visitatori anche lontano dai mesi di alta stagione. Andrea Boi, presidente della Fondazione, condivide il merito per il conferimento del Travellers’ Choice di Tripadvisor con tutto il personale di Nora: «Confermarsi non è mai facile, se anche quest’anno abbiamo ottenuto un riconoscimento internazionale di tale prestigio dobbiamo dire grazie all’impegno di ogni componente della Fondazione, che ha lavorato alacremente per rendere la nostra area archeologica sempre più attrattiva».

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