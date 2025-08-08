Nora Summer Fest: da Il Pagante a Marascia 

Torna oggi il Nora Summer Festival, la grande festa in musica che ogni anno porta a Pula gli artisti più in voga del momento, e avvicina i turisti e gli appassionati della musica house ed elettronica provenienti da tutta l’Isola. A ospitare l’evento dell’estate – patrocinato dalla Città metropolitana di Cagliari e supportato dalla Regione - sarà ancora una volta il grande prato che si affaccia sulla spiaggia di Nora.

Confermati i due palchi differenti lanciati la scorsa edizione: il “Mainstage”, dall’anima strettamente commerciale, dove si esibiranno rapper e dj di musica elettronica, e il secondo, chiamato “Groove Garden Stage”. Dalle 20 alle 5, suoneranno sul grande palco di Nora dj di fama internazionale e artisti che proporranno tanti e diversi generi musicali, così da soddisfare i diversi gusti del pubblico: tra gli ospiti, saranno presenti Il Pagante composto da Brancar (Roberta Branchini) ed Eddy Veerus ovvero Edoardo Cremona, quindi spazio al dj di caratura nazionale Pekka, N4C, Street Smart, Marascia, Giacomo Busonera, Andrea Laddo.

Organizzato in un luogo incantevole dove storia, archeologia e natura si incontrano, il concerto si terrà a pochi metri dalla chiesa di Sant’Efisio e la bellissima Torre del Coltellazzo che domina la baia. L’evento, ideato da un gruppo di ragazzi di Pula, nasce come totalmente gratuito, e l’accesso sarà libero anche quest’anno. Sono previsti punti ristoro, l’area parcheggi e un presidio di primo soccorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA