Nora, studenti dal Canada per i nuovi scavi 

Cinquanta studenti pronti a far riemergere dalla terra altri importanti tasselli della storia millenaria di Nora: ha preso il via la campagna di scavo dell’Università di Cagliari, che dal 2013 si concentra nella zona dell’ex area militare. Studiosi ed esperti alla ricerca di nuovi resti della città punico-romana che oggi attira centomila visitatori all’anno, uno dei patrimoni archeologici dell’isola insieme ai nuraghi capace di incidere nel turismo.

Al lavoro

La nuova missione archeologica di Nora è stata presentata ieri mattina durante una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato di Pula Walter Cabasino, Andrea Boi, presidente della Fondazione Pula Cultura diffusa, Monica Stochino, Soprintendente Abap per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna, Tiziana Pontillo, Direttrice del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Fabio Pinna, coordinatore dei Corsi di Laurea in Beni culturali e in Archeologia, Marco Giuman, direttore degli scavi, Romina Carboni, direttrice scientifica dello scavo e Chiara Pilo funzionaria archeologa della Soprintendenza. Alla nuova campagna di scavo, coordinata dalla facoltà di Archeologia classica dell’Università di Cagliari, parteciperanno anche alcuni rappresentanti della Queen’s University di Kingston, in Canada.

Le indagini archeologiche si concentreranno anche quest’anno nell’ex area militare del sito, con un focus particolare sul settore della piazza con fontane di età medio-imperiale, allo scopo di approfondire la conoscenza degli ambienti a funzione produttiva che si affacciano sull’ampio slargo.

Il sindaco, Walter Cabasino, sottolinea quanto siano importanti le missioni archeologiche per far conoscere ancora di più le meraviglie di Nora: «L’attività degli archeologi ha per noi un valore storico e identitario, ma porta ovviamente anche dei benefici economici, visto che genere importante ricadute sul settore turistico. Prima del 2011 gli scavi erano tutti guidati da Università non sarde: dopo il mio impegno con l’allora rettore Giovanni Melis, originario anch’egli di Pula, siamo finalmente riusciti a portare il nostro ateneo a Nora. Una grande soddisfazione per la comunità».

L’esperta

Chiara Pilo, funzionaria della Soprintendenza, spiega come queste missioni archeologiche abbiamo una rilevanza duplice: «La ricerca si unisce alla necessità di far esercitare nello scavo gli studenti, queste missioni sono un’ottima occasione per acquisire esperienza sul campo. Il lavoro dell’Università di Cagliari è molto importante perché si concentra su una zona, quella che in passato apparteneva ai militari, dalla quale sono emerse importanti testimonianze dell’età tardo-imperiale che dimostrano come Nora si estendesse al di fuori della città antica».

RIPRODUZIONE RISERVATA