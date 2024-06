Nora, primo museo inclusivo dell’Isola 

Guide sonore per i non vedenti e video interattivi per chi non sente. Il parco archeologico di Pula diventa il primo museo sardo davvero inclusivo perché ora è visitabile anche a chi ha deficit visivi e uditivi. Basta un telefonino di ultima generazione in grado di inquadrare un codice: così per tutti parte la visita guidata tra i tesori di Nora.

Archeologia e tecnologia si uniscono. Pula apre la stagione estiva con una conferenza durante la quale è stato presentato il progetto ideato dall’amministrazione e dalla Fondazione Pula cultura diffusa per rendere il parco accessibile e fruibile a tutti in egual modo. Oltre alla riapertura del percorso che porta al tempio di Esculapio, sono stati presentati i nuovi 36 pannelli ad alta tecnologia che permetteranno alle persone non vedenti e non udenti di fruire delle informazioni relative al sito archeologico. Tra le novità, dal primo luglio, sarà acquistabile il biglietto elettronico che consentirà l’accesso diretto agli scavi.

La Fondazione

«Questo progetto implementa servizi e modalità di accesso del sito archeologico - dice il presidente della Fondazione Andrea Boi - È importante far sentire a proprio agio il turista, fin da quando varca l’ingresso dell'area archeologica per la visita, per fargli avere un ricordo permanente del nostro territorio».

Sul tema interviene anche la direttrice Clara Pili: «Sin da quando ci siamo insediati il nostro principale obiettivo è stato la messa in sicurezza del sito, che presentava non poche criticità. Grazie al lavoro svolto, oggi è stato possibile riaprire percorsi chiusi al pubblico dopo cinque anni. A testimoniare la rinascita di Nora c’è l’aumento del 20 per cento del numero dei visitatori rispetto allo scorso anno e la decisione del ministero dei Beni archeologici di inserire il nostro parco tra le 100 eccellenze italiane del 2024».

Il Comune

Esprime la sua soddisfazione anche il sindaco di Pula Walter Cabasino: «La nuova cartellonistica è in linea con tutte le azioni intraprese dall’amministrazione per rendere Pula sempre più inclusiva. Ciò permetterà di costruire un ambiente sempre più accessibile alle esigenze di tutti. Una carta importante anche sotto il profilo turistico per l’intera costa Sud occidentale».

«Siamo orgogliosi di annunciare che Nora è il primo sito in Sardegna a utilizzare un sistema così avanzato - rimarca l’assessora alla Cultura Manuela Serra - Il progetto permetterà di abbracciare il concetto di “universal design”, offrendo modalità di fruizione multimodali che includono la lingua dei segni, la lingua vocale e la lingua scritta».

La Soprintendenza

A sottolineare gli sforzi degli ultimi anni per la crescita di Nora dal punto di vista organizzativo e turistico è Chiara Pilo, archeologa della Soprintendenza dei beni archeologici: «Il rifacimento dei pannelli è un intervento che permette di abbattere le barriere sensoriali consentendo ad una fetta maggiore di fruitori di conoscere le meraviglie dell’area archeologica. Noi siamo qua per preservare e migliorare la conoscenza di questo immenso patrimonio storico e archeologico davvero unico».

L’Università

«Nei pannelli abbiamo raccolto immagini e testi per offrire un’esperienza unica ai visitatori - descrive il docente ordinario di Archeologia classica dell’Università di Cagliari, Marco Giuman - Con le ricostruzioni tridimensionali sarà possibile vedere Nora oggi ma anche come era nel pieno splendore. Grazie alla visione manageriale della Fondazione l’area ha fatto un salto di qualità, migliorando i servizi per rendere il sito sempre più interessante».

