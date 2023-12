Nora, le casermette al Comune 

Da ruderi che testimoniano il passato militare della zona di Nora, a patrimonio da valorizzare e mettere a disposizione del Parco archeologico: il Comune diventa proprietario delle “casermette”, un’area di 28mila metri quadri che ospita anche alcuni edifici storici in disuso.

L'accordo

Dopo un iter burocratico andato avanti per quasi vent’anni, l’amministrazione municipale guidata dal sindaco Walter Cabasino porta a casa un importante risultato: nell’area situata all’interno della zona archeologica di Nora sono cadute finalmente le stellette militari.

La cessione è avvenuta grazie all’accordo siglato in Comune tra il primo cittadino, la direttrice del Demanio, Rita Soddu, e la dirigente della Soprintendenza per i Beni archeologici di Cagliari, Monica Stochino.

La svolta

Il sindaco Cabasino, parla di momento storico per Pula: «La decisione di restituire la zona militare di Nora al Comune di Pula nasce nel 2006, ma il percorso venne interrotto nel 2015. Portare a casa un risultato così importante è una grande soddisfazione, abbiamo intenzione di sistemare e dare una nuova vita a quei vecchi caseggiati, che – attraverso un progetto di valorizzazione – potranno essere utili per le attività del Parco archeologico».

Il vincolo

Le casermette restano comunque sotto il vincolo del Mibac, il Comune potrà utilizzarli esclusivamente per scopi culturali. «Abbiamo già ottenuto le risorse per la prima fase di progettazione – spiega Cabasino - , l’idea è quella di rendere accessibili questi edifici che fanno parte del patrimonio culturale dei pulesi. Essi andranno ad arricchire ulteriormente il Parco di Nora, infatti con l’accordo il Comune si impegna a mantenere un deposito per accogliere temporaneamente i reperti ritrovati durante le campagne si scavo, e locali operativi a uso della Soprintendenza per garantire la disponibilità le attività di studio e ricerca archeologica».

La gestione

L’area e gli edifici ottenuti dal Comune, verranno messi nelle mani della Fondazione Pula cultura diffusa, che gestisce l’area archeologica e il museo cittadino Giovanni Patroni.

Maria Efisia Contini, presidente della fondazione, vede nei nuovi beni che entreranno presto nelle disponibilità del Parco archeologico una nuova opportunità di crescita: «Siamo lieti che il Comune intenda affidarci questi beni, ciò significa che il nostro modello di gestione dell’area archeologica, che quest’anno ha portato a moltiplicare il numero dei visitatori, viene apprezzato».

