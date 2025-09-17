Nora, la terra delle meraviglie da (ri)scoprire con “PulArchàios” 

Conferenze, visite guidate alla scoperta dell’antica città di Nora e attività dedicate ai più piccoli: torna “PulArchàios”, il cartellone di appuntamenti organizzati dal Comune e dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa che fa da cornice alla campagna di scavo condotta dalle Università di Cagliari, Genova, Milano e Padova. Tante le novità in programma, ma con lo stesso principio di fondo degli albori del progetto culturale: rendere la popolazione protagonista attiva di ciò che accade nel sito archeologico che da decenni continua ad attrarre studiosi provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Il programma

Il primo appuntamento si terrà oggi alle 19.30 in piazza del Popolo, con la conferenza “Nora caput viae”, sulle prospettive di ricerca e sviluppo culturale della città di Nora: condurrà Angelo Cimarosti, direttore di ArchaeoReporter.com. La rassegna, come da tradizione, si concluderà con il Romanum Convivium, che l’11 ottobre alle 19, negli spazi esterni del Teatro Maria Carta, permetterà al pubblico di gustare i piatti dell’antica Nora, preparati dagli studenti dell’Istituto alberghiero Azuni di Pula. Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come PulArchàios alimenti il turismo culturale di Pula: «La formula è vincente, condividere con la comunità e con i visitatori le nuove scoperte archeologiche negli ultimi anni ha contribuito a destagionalizzare il turismo, dando linfa anche le attività commerciali del territorio. Siamo al lavoro per potenziare la nostra offerta turistica puntando sulla cultura: oltre al Parco archeologico con la Torre del Coltellazzo e la chiesetta di Sant’Efisio, verranno presto messi a sistema l’avamposto militare di Batteria Boggio e le casermette di Nora». Manuela Serra, assessora alla Cultura, sottolinea l’importanza di coinvolgere i cittadini nelle ultime scoperte archeologiche: «La condivisione del grande lavoro che viene portato avanti durante le missioni archeologiche è l’elemento più importante di “PulArchàios”, tutto viene organizzato per rendere partecipi i residenti e i turisti di quello che avviene a Nora. Ci saranno tanti appuntamenti interessanti, che siamo certi appassioneranno il pubblico: la rassegna verrà chiusa con il pranzo romano, un’occasione per gustare le prelibatezze che venivano preparate a Nora oltre mille anni fa». Augusto Porceddu, fa parte del Cda della Fondazione Pula Cultura Diffusa, e da ex assessore alla Cultura è stato tra i promotori di “PulArchàios”: «Nel corso degli anni la formula si è rinnovata, ma l’obiettivo è stato sempre quello di aprire le porte di Nora. Oggi, puntiamo non solo a mostrare i nuovi tasselli scoperti della immensa storia, ma con gli appuntamenti in calendario – com’è avvenuto nei giorni scorsi con l’escursione alla scoperta del nuraghe de Gangiu, in località Calamixi – vogliamo mostrare quanto offre dal punto di vista archeologico tutto il nostro territorio. Grazie alla collaborazione con l’associazione Trinis, scopriremo anche la bellezza dei ruderi della chiesa di montagna di Santu Miali» ( red. clt. ).

