Nora, la casa del parroco  sarà gestita dal Comune 

L'ex casa del parroco di Sant'Efisio, che sorge proprio accanto alla chiesetta di Nora, verrà gestita dal Comune di Pula per i prossimi 15 anni. L’edificio, tra i luoghi simbolo della festa di inizio maggio, è stata ceduta a uso gratuito dal Comune di Cagliari a Pula che la utilizzerà per le attività connesse al Cammino turistico religioso e per i servizi di accoglienza ai pellegrini.

L'obiettivo dell'accordo tra le due amministrazioni, è quello di promuovere e valorizzare il Cammino di Sant’Efisio: la struttura, già interessata da interventi di messa in sicurezza per 500.000 euro stanziati dalla Città metropolitana, ospiterà anche uno spazio espositivo legato al culto del Martire Guerriero. Il Comune di Pula dovrà provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla ristrutturazione e all’adeguamento normativo e tecnologico dell’immobile anche per il suo inserimento nel futuro parco archeologico di Nora. (i. m.)

