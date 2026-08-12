VaiOnline
Festival\1.
13 agosto 2026 alle 00:24

Nora Jazz, chiusura in bellezza con la danza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ultimo appuntamento, oggi alle 21,30, per la 17ª edizione dell’International Nora Jazz festival, che chiude il suo cartellone nel segno della multidisciplinarietà e del dialogo tra le arti. Dopo la straordinaria sequenza di voci e suoni del programma “Women in Jazz”, la rassegna saluta il pubblico con il secondo special event dedicato alla danza.

Anche quest’anno, infatti, Nora Jazz ha aperto una finestra privilegiata sull’arte coreutica, proponendo due appuntamenti capaci di mettere in relazione la danza con altri linguaggi espressivi. Dopo “La Notte delle Stelle”, che ha riunito sul palco i primi ballerini e i solisti delle più prestigiose compagnie italiane in un progetto di forte impatto visivo ed emotivo, sarà “Echoes of Life” a chiudere la rassegna. Un’intensa creazione coreografica ispirata al mito di Narciso, che attraverso il movimento esplora temi universali come l’identità, il desiderio e la trasformazione.

Protagonisti dello spettacolo sono due stelle dell’Hamburg Ballet, Silvia Azzoni e Olexandr Ryabko, affiancati dal pianista polacco Michal Białk. Un incontro raffinato tra danza e musica dal vivo, pensato per costruire un’esperienza scenica di grande intensità e suggestione. Tra le compagnie più autorevoli della scena internazionale, l’Hamburg Ballet ha costruito negli anni una reputazione di assoluto prestigio, affermandosi anche come una delle più importanti realtà culturali della Germania. Al centro della sua storia artistica c’è John Neumeier, direttore e coreografo della compagnia dal 1973, figura fondamentale della danza contemporanea internazionale. La sua cifra stilistica nasce dall’incontro tra la grande tradizione del balletto classico e una personale tensione verso la modernità, dando vita a un linguaggio coreografico originale, riconoscibile e profondamente espressivo.

Firmato dall’Associazione Enti locali in collaborazione con il ministero della Cultura, l’International Nora Jazz festival rinnova così anche quest’anno la propria vocazione all’incontro e al dialogo tra culture. Sul palcoscenico dell’antica città di Nora si sono intrecciate voci, linguaggi e sensibilità provenienti da Paesi lontani, trasformando il festival in un luogo di incontro tra mondi diversi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’eclissi

Lo spettacolo del sole nero

l Zedda
Sangue sulle strade

Muore nello scontro frontale

Tragedia a Trinità d’Agultu: la vittima è Andreana Demuro, 58 anni 
Mariangela Pala
Al Santissima Trinità resta l’emergenza. I sindacati: al Brotzu personale allo stremo

«Pediatria, la rete rischia di crollare»

Mascia (Cimo): per Is Mirrionis finora solo una soluzione tampone 
Cristina Cossu
L’evento

Dalle nuvole spunta l’eclissi: tutti col naso in su

In Sardegna e nel resto d’Italia affollati raduni per ammirare lo spettacolo del sole nascosto 
Umberto Zedda
La ricorrenza

«Strage di Sant’Anna, fascisti complici»

Tajani primo esponente del governo Meloni alle commemorazioni dell’eccidio 
L’interrogatorio

Lavitola crolla: «Io il mandante dell’attentato»

L’indagato per 5 ore dal Gip: «Bomba messa a fin di bene» 