Nora Jazz, chiusura in bellezza con la danza 

Ultimo appuntamento, oggi alle 21,30, per la 17ª edizione dell’International Nora Jazz festival, che chiude il suo cartellone nel segno della multidisciplinarietà e del dialogo tra le arti. Dopo la straordinaria sequenza di voci e suoni del programma “Women in Jazz”, la rassegna saluta il pubblico con il secondo special event dedicato alla danza.

Anche quest’anno, infatti, Nora Jazz ha aperto una finestra privilegiata sull’arte coreutica, proponendo due appuntamenti capaci di mettere in relazione la danza con altri linguaggi espressivi. Dopo “La Notte delle Stelle”, che ha riunito sul palco i primi ballerini e i solisti delle più prestigiose compagnie italiane in un progetto di forte impatto visivo ed emotivo, sarà “Echoes of Life” a chiudere la rassegna. Un’intensa creazione coreografica ispirata al mito di Narciso, che attraverso il movimento esplora temi universali come l’identità, il desiderio e la trasformazione.

Protagonisti dello spettacolo sono due stelle dell’Hamburg Ballet, Silvia Azzoni e Olexandr Ryabko, affiancati dal pianista polacco Michal Białk. Un incontro raffinato tra danza e musica dal vivo, pensato per costruire un’esperienza scenica di grande intensità e suggestione. Tra le compagnie più autorevoli della scena internazionale, l’Hamburg Ballet ha costruito negli anni una reputazione di assoluto prestigio, affermandosi anche come una delle più importanti realtà culturali della Germania. Al centro della sua storia artistica c’è John Neumeier, direttore e coreografo della compagnia dal 1973, figura fondamentale della danza contemporanea internazionale. La sua cifra stilistica nasce dall’incontro tra la grande tradizione del balletto classico e una personale tensione verso la modernità, dando vita a un linguaggio coreografico originale, riconoscibile e profondamente espressivo.

Firmato dall’Associazione Enti locali in collaborazione con il ministero della Cultura, l’International Nora Jazz festival rinnova così anche quest’anno la propria vocazione all’incontro e al dialogo tra culture. Sul palcoscenico dell’antica città di Nora si sono intrecciate voci, linguaggi e sensibilità provenienti da Paesi lontani, trasformando il festival in un luogo di incontro tra mondi diversi.

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