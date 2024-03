Nora, il riccio e il clima che cambia 

Sardegna, autunno inoltrato. Le temperature si abbassano, certo non nevica, ma l'inverno sta arrivando. Un riccio si perde in un giardino: ha freddo e rischierebbe di morire, se non fosse per una famiglia che lo trova e lo accoglie. È quella di Nora Cossu, una bambina di nove anni, che da Sassari si è appena trasferita a Uta, in attesa di raggiungere l'ultima tappa del percorso, quando la casa di Cagliari sarà pronta.

La situazione è complessa: il riccio non è un animale domestico, non si può abbracciare, non fa le fusa, non si sa neppure come sfamarlo. Ogni perplessità però è superata dalla determinazione di salvarlo, vittima di quell'alterazione climatica che l'uomo sta infliggendo a sé e al suo pianeta.

Dalla fantasia e sensibilità di Flavio Soriga, arriva domani nelle librerie: “Signor Salsiccia”. Pubblicato da Bompiani e arricchito dalle illustrazioni di Riccardo Atzeni, è il suo primo libro dedicato a bambini e bambine. Una storia delicata, dolce ma anche divertente e avvincente, in cui il mondo viene visto con gli occhi di chi lo sta scoprendo, e, piano piano, si accorge che gli adulti sanno molte cose, ma ne trascurano tante altre, sprecando il bene che la natura ha dato loro. E non è un caso che la lettura sia preceduta da avvertenze chiare: la storia è stata scritta per i lettori giovanissimi.

I grandi non dovrebbero leggerla, perché loro vogliono sempre capire il messaggio, trovare un significato ulteriore, spiegare simboli e riferimenti, mentre “questa è solo una storia da leggere, e basta”.

Così si apre il mondo di Nora. Si prende cura del riccio, le dispiace che possa sentire nostalgia della madre, ma nel frattempo teme che possa andarsene. Il suo affetto è supportato da quello dei genitori e dei nonni, che si occupano dell'animale, chiedendo consigli e spiegazioni ad esperti, perché non si può improvvisare, quando si tenta di riparare al danno che l'inquinamento sta provocando all'ecosistema.

La bambina impara che i ricci nascono solitamente tra la primavera e la metà dell'estate, in modo che ci sia tutto il tempo perché i piccoli si ambientino, prima che arrivi l'inverno. Ma con lo stravolgimento del ritmo delle stagioni, le idee si sono confuse e le mamme partoriscono quando se la sentono.

Ecco perché Nora ha trovato in giardino un riccio che ora rischia la vita per ipotermia. Lo sguardo della bambina ha la spontaneità dell'infanzia e la forza delle grandi sognatrici. Ha desiderio di imparare, di capire come funziona il mondo. Ed è incuriosita dalle parole. Ne impara continuamente, interrogandosi su quelle, più o meno strane, che gli adulti usano.

Tutte le cose hanno un nome, quindi anche il riccio ne merita uno: Signor Salsiccia è quello adatto, ed è bello. Non come le cose brutte che qualche volta capitano: una nota a scuola, l'ipotesi di vendere il giardino della casa dei nonni, separarsi dai mobili che sono stati dentro casa fino ad allora. Ma ancora più brutto è pensare di perdere un'amica.

Per fortuna c'è Signor Salsiccia, che sembra non si interessi di nulla, invece osserva e capisce e parla, addirittura. Quanta saggezza nel suo modo di vedere la vita. “Capita a tutti, ogni tanto, di sentirsi persi”, dice. “Solo gli sciocchi sono sempre felici”. E Nora lo sa bene, anche a lei capita di avere paura.

Ciò che è davvero importante, spiega il riccio, è “rialzarsi dopo una caduta, ma senza fretta”. Nora lo ascolta e si fida. Perché è una bambina, e i bambini non fanno domande inutili. Gli adulti le fanno, invece, magari chiedendosi se questa sia una storia vera.

RIPRODUZIONE RISERVATA