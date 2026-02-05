Nora, i segni del ciclone nel parco lagunare 

I danni provocati dall’uragano Harry sono visibili e ci vorrà tempo per sanare le ferite al Parco lagunare, ma il Centro di educazione ambientale e sostenibilità di Nora è pronto a rialzarsi. L’argine a mare della laguna, unica strada di accesso al parco, ha subito la pressione delle onde: hanno causato profonde voragini e non è più possibile nemmeno un passaggio di servizio. Il ciclone, inoltre, ha fatto crollare le staccionate di protezione del lato laguna e divelto il rivestimento del muretto di protezione a mare, che per fortuna ha resistito alla furia delle onde. Non va meglio per gli impianti di pesca e rimonta del novellame, nelle due bocche a mare della laguna: i danni ingenti hanno compromesso anche la funzionalità del ponte di accesso all’argine, deteriorando le travi di sostegno e non rendendolo più sicuro per il peso di mezzi motorizzati.

La preoccupazione

Geppi Ollano, presidente della cooperativa che gestisce il Parco lagunare, racconta come Harry abbia messo in ginocchio la struttura: «Lungo la penisola Fradis Minoris è crollata in due punti la panchina tirreniana, anticipando eventi che normalmente si compiono in tempi geologici. La spiaggia fossile, sfruttata dagli antichi romani come cava di arenaria, ha cedimenti strutturali in due punti, uno dei quali ha interrotto la viabilità interna verso la bocca a mare della laguna vicino alla spiaggia di Agumu. Inoltre, per scongiurare l’esondazione dei torrenti immissari con il conseguente allagamento dei terreni circostanti, è stato garantito il deflusso delle acque aprendo le griglie di protezione della bocca a mare, perdendo circa il 40 per cento del prodotto ittico e compromettendo le produzioni della pesca». L’attività del Ceas laguna di Nora al momento è paralizzata, la speranza è di riuscire a riaprire il Parco lagunare per la stagione estiva.

La ripartenza

«Da soli non possiamo farcela - ammette Ollano -, in 40 anni di gestione abbiamo visto calamità importanti, ma mai onde di sei metri abbattersi con la furia di Harry. Ci auguriamo, col supporto di Regione e Comune, di riaccogliere i visitatori al più presto». Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, assicura che il Comune è pronto a fare la propria parte: «Il Ceas è una importantissima risorsa e speriamo in un rapido ristoro dei danni, in modo che il Centro di educazione ambientale possa riprendere al più presto le attività produttive».

