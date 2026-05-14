Nora e Saline: due siti, un solo biglietto 

Ha un’aura di magia, la parola “sconto”. La nuova alleanza tra due siti culturali nel Sud dell’Isola, però, di effetti magici dovrà averne due: far risparmiare visitatori e turisti incrementando allo stesso tempo gli incassi, grazie all’aumento dei biglietti venduti. È iniziato ieri, e andrà avanti almeno per tutto l’anno, il patto tra due grandi attrazioni culturali: l’area archeologica fenicio-punico-romana di Nora (nel territorio di Pula) e le Saline Conti Vecchi nella laguna di Santa Gilla, in un’area che fa capo ad Assemini. È il “biglietto cumulativo” e i suoi benefici effetti si spera che li manifesti fin da subito. Acquistabile in ciascuno dei due siti (uno della fondazione Pula cultura diffusa, l’altro del Fai Fondo ambiente italiano), dà diritto all’ingresso anche nell’altra attrazione culturale pagando non la somma delle tariffe, bensì un tagliando scontato.

Le tariffe

Fino a ieri, l’ingresso di ogni visitatore (tariffa intera) nei due siti costava un totale di 22 euro, che ora si riducono a 17: cinque in meno. E per il “ridotto” (minorenni sopra i 5 anni), la tariffa passa da 13,50 a 10 euro. Non è uno sconto “simbolico”, se si conta che una famiglia di due adulti e altrettanti ragazzi risparmia 17 euro.

Le Saline

«Plaudo all’iniziativa di Fai e Fondazione Pula cultura diffusa», commenta Mario Puddu, sindaco di Assemini: la Conti Vecchi, tra le più belle Saline d’Europa, è nel nostro territorio e il sodalizio con Nora porterà benefici a entrambi». L’accordo vale per il 2026, «ma diamo già per scontato che lo rinnoveremo», si entusiasma Francesca Caldara, responsabile del Fai in Sardegna: «Alle Saline Conti Vecchi abbiamo 25mila visitatori l’anno e incrementiamo le presenze non solo con le visite, ma anche con le attività per target diversi nei weekend: il 60 per cento dei nostri visitatori è locale, per il resto sono turisti. Proponiamo cacce al tesoro, aquiloni, ornitologia, botanica e, d’estate, le Sere Fai con museo aperto, concerti, teatro e osservazioni astronomiche». Intanto il sindaco Puddu pensa di fare delle Saline Conti Vecchi anche un sito per celebrare i matrimoni.

Nora

E poi c’è l’area archeologica di Nora, la più visitata in Sardegna. Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, è felice: «Fare rete è importante per valorizzare i siti culturali e naturalistici del nostro territorio, il biglietto unico consentirà di visitare due siti di grande interesse a tariffe vantaggiose». Clara Pili dirige la Fondazione dal 2022, quando a Nora si staccavano 72mila biglietti l’anno, e ora sono 112mila (dati ufficiali del ministero). Il nuraghe di Barumini ne vende circa 95mila. «Abbiamo un’altra iniziativa in programma», spiega Pili, «cioè un secondo biglietto unico, stavolta con il Consorzio Ceas per la Laguna di Nora, e in seguito vedremo se potremo unificare tutto nello stesso bigli etto. Abbiamo creduto nell’iniziativa fin da subito, e altrettanto ha fatto il Comune: fare squadra nella cultura porta sempre vantaggi. I primi effetti ci sono già, ancor prima che il biglietto unico diventasse ufficiale». Cioè da ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA