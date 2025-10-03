«Nora è la città più antica della Sardegna» 

Qual è la città più antica della Sardegna. Nuove analisi col carbonio 14 su alcune ossa, indicherebbero a sorpresa Nora, non più Sant’Antioco. L’argomento è tornato d’attualità dopo il clamoroso esito delle recenti indagini avviate dagli archeologi.

Nora

Se le prime analisi effettuate con il carbonio 14 su delle ossa esaminate dagli archeologi lo scorso mese dovessero essere confermate, la fondazione di Nora verrebbe retrodata di un secolo, confermando le ipotesi del geografo e storico greco Pausania, che la considerava la più antica dell’Isola. Nora potrebbe essere stata fondata tra l’820 e il 750 dopo Cristo, e non un secolo più tardi come si pensava: la scoperta fatta dagli archeologi – in stretta collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio potrebbe riscrivere la storia degli insediamenti in Sardegna. Jacopo Bonetto, professore ordinario di archeologia classica dell’università di Padova, a capo della ricerca che potrebbe avere presto delle conferme, predica cautela: «I risultati delle analisi condotte sulle ossa ritrovate nella necropoli più antica sono eloquenti, ma è necessario prima portare avanti altri accertamenti, ne discuteremo il 30 ottobre a Vienna in un convegno incentrato sulla prima età del ferro. Quello che abbiamo scoperto, però, renderebbe coerente anche le altre datazioni, della Stele e dell'insediamento di Portoscuso, e darebbe senso a ciò che scrisse il geografo e storico greco, Pausania, nel II secolo dopo Cristo. e cioè che la più antica città della Sardegna fosse Nora». Dal lavoro portato avanti dagli archeologi delle università di Cagliari, Milano, Padova e Genova, che vengono mostrati al pubblico grazie alle conferenze di PulArchàios, emergono altre novità su Nora. «Verso il promontorio del Coltellazzo sono state scoperte della mura di epoca punica, larghe 2 metri e lunghe 80 – racconta Bonetto -, che rivelano come il colle fosse fortificato, un luogo staccato dal resto della città, in cui rifugiarsi in caso di pericolo. Molto interessanti, inoltre, i risultati legati agli scavi condotti alle pendici del santuario di Tanit». Molto soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «Ogni anno gli scavi non smettono di stupirci, molte conoscenze che pensavamo ormai consolidate vengono riscritte dalle evidenze scientifiche. Tutto questo grazie alle cinque università che ogni anno sono protagoniste delle campagne di scavo e in questo caso specifico, allo staff del Professor Bonetto dell’Università di Padova. Grande importanza hanno anche le scoperte rivelate dal professore Marco Giuman dell’Università di Cagliari durante l’ultima conferenza, in cui si è parlato del ritrovamento di 1500 monete dell’età vandalica, periodo di decadenza di Nora». Dice l’assessora alla Cultura, Manuela Serra: «Gli investimenti nella cultura e quindi anche nell’archeologia permettono di riscrivere la storia e dare un posto di rilievo, ancora maggiore, a un territorio che già gode di un grande prestigio artistico».

Sant’Antioco

Interviene il professor Piero Bartoloni, una delle voci più autorevoli dell’archeologia fenicio-punica. Già direttore dell’istituto per la civiltà fenicia e punica del Cnr e professore dell’università di Sassari, ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali del dibattito scientifico: «Nel caso di Nora si tratta dell’esame su un unico soggetto umano. Per quanto importante possa essere, si tratta pur sempre di un dato individuale. A Sant’Antioco, l’antica Sulky, parliamo invece di una contestualizzazione urbana chiara e definita, certificata da un intero cimitero inserito nel tessuto della città. Non è la stessa cosa. Chi ci dice che quella persona trovata a Nora non provenisse da Sulky o non fosse sbarcata da qualche imbarcazione? Un corpo umano, anche se più antico di 50 o 70 anni, va sempre collocato in un contesto urbano riconoscibile, altrimenti si rischia di trarre conclusioni affrettate». Tuttavia, Bartoloni tiene a sottolineare il proprio spirito di collaborazione e amore per l’intero patrimonio sardo: «Ho dedicato una vita intera all’archeologia e alla Sardegna. Faccio il tifo per Sant’Antioco, per Nora e per tutta l’isola. Ogni scoperta è un passo avanti per tutti noi, non una gara».

