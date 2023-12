Nora e il gran cuore degli asseminesi 

C’è un’intera città che si sta adoperando in questi giorni particolari, vigilie di feste, per aiutare una bambina di due anni, Nora, affetta da una malattia rara. È la figlia di un emigrato asseminese trapiantato da qualche tempo in Piemonte. Raccolta di fondi, serate musicali, pizzate di beneficenza: di tutto di più, con il cuore colmo di amore per questa bambina bionda con un sorriso che fa commuovere.

Nora soffre della sindrome di Angelman, ama le bolle di sapone e per lei verrà fondata l’associazione Nora la Sirenetta, in nome del personaggio Disney al quale hanno rubato la voce e che non cammina perché ha la coda.

La famiglia

Papà Nicola Aroni, 44 anni, si è trasferito in Piemonte per lavoro ma è rimasto profondamente legato ad Assemini dove ha ancora tanti amici e a San Sperate dove vivono i suoi genitori. A Torino ha conosciuto la mamma di Nora, Valentina Velliscig, 35 anni, hanno tre figli, Nora, due fratellini e un quarto in arrivo. «Da genitori – dicono al telefono Nicola e Valentina - alterniamo momenti di sconforto ad altri di forza e ottimismo. Ricevere una diagnosi del genere è disarmante. In ogni caso non ci si può fermare e bisogna combattere giorno dopo giorno».

La malattia

Nora ha compiuto due anni a luglio. Ha una malattia genetica rara causata da un’anomalia del cromosoma 15 e che colpisce una persona ogni 25mila. Caratterizzata da ritardo dello sviluppo psicomotorio, linguaggio compromesso o assente e movimenti scoordinati, ha come tratto tipico lo sguardo sempre felice. Altre problematiche sono crisi epilettiche, insonnia e scialorrea.

«All’anno Nora - racconta papà Nicola - non gattonava e non parlava, a differenza dei suoi coetanei. I medici ci dicevano di stare tranquilli e di dare tempo al tempo. Ma le visite specialistiche hanno dato ragione a noi: in Nora c’era qualcosa di diverso. Solo nell’aprile di quest’anno è arrivata la diagnosi ufficiale. I momenti più difficili? Quelli in cui Nora si fa prendere dallo sconforto perché non riesce a farsi capire».

Le cure

Grazie alla Comunicazione alternativa aumentativa (Caa) la famiglia di Nora sta imparando un metodo alternativo affinché lei possa comunicare. Osteopata, neuropsichiatra motorio e logopedista sono le figure che seguono la salute della piccola.

«Nonostante Nora sia disabile al 100 per cento, la Asl ci fornisce una seduta di neuropsicomotricità solo una volta la settimana. Per gli altri piani terapeutici dobbiamo recarci in Veneto o usufruire di professionisti privati a pagamento. Nora frequenta il nido ma non ha un’insegnante di sostegno che la segua costantemente, cosa che cambierà alla materna. I suoi compagnetti la includono e sostengono sempre».

L’aiuto

I finanziamenti pubblici per la ricerca sulle malattie rare sono pochi. Un aiuto concreto può giungere dalle donazioni per la ricerca. «Valentina ed io – prosegue Nicola Aroni – abbiamo attivato una raccolta fondi per poter avviare l’associazione. Il link è rintracciabile nei social digitando “Nora la Sirenetta”. Da Assemini grazie a una serie di iniziative sono arrivati i primi 1.300 euro. Non male per un nuovo inizio. Ringraziamo tutti di cuore».

