Nora, dal mare altri reperti archeologici 

L’hanno recuperata tre mesi fa i sommozzatori della Marina militare mentre cercavano ordigni bellici nella baia di Nora, nei giorni scorsi è stata finalmente mostrata al pubblico: la testa maschile di terracotta ritrovata in mare potrebbe presto impreziosire il museo civico Giovanni Patroni. Oltre che della testa ritrovata dagli uomini del Nucleo Sdai Cagliari del Comsubin, durante l'ultima conferenza di PulArchàios si è parlato anche dei due importanti manufatti bizantini in marmo, una lastra figurata e un secondo elemento, individuati nelle acque di Pula e segnalati al Nucleo carabinieri subacquei da un cittadino.

Per il sindaco, Walter Cabasino, che ha chiesto alla Soprintendenza di poter ospitare i nuovi reperti nelle sale espositive del museo che presto riaprirà i battenti, si tratta di importanti scoperte: «In questa campagna di scavi, in maniera fortuita, è riemersa prepotentemente la nostra storia che ci testimonia ancora una volta quanto questo territorio fosse importante già in antichità, da un punto di vista culturale ma anche commerciale. La testa e gli altri manufatti dimostrano come ancora Nora e il mare che la circonda possano regalare grandi sorprese: un ringraziamento va a chi ha permesso di riportare alla luce questi importanti reperti».

Soddisfatta della risposta del pubblico, l’assessora alla Cultura, Manuela Serra: «Durante la conferenza, abbiamo potuto assistere a una dettagliata esposizione delle varie fasi del restauro cui vengono sottoposti reperti così delicati e preziosi, che richiedono competenze specialistiche e grande attenzione. L'incontro è stato molto partecipato dalla cittadinanza che è consapevole della grande eredità storica che ha ricevuto dalle precedenti generazioni. Perché il patrimonio culturale è di tutti e tutti hanno il dovere di tutelarlo nelle forme in cui possono, rispettandolo e promuovendolo».

Augusto Porceddu, consigliere della Fondazione Pula cultura diffusa e ideatore di PulArchàios, sottolinea l’importanza delle recenti scoperte: «Durante la conferenza è trapelata, ancora una volta, la straordinarietà dell’intero compendio archeologico che, di anno in anno, sia dalla terra ferma ma, come si è visto, anche dalle profondità marine, restituisce autentici frammenti di storia della antica città, capaci di rievocare i fasti e momenti salienti di ogni fase della sua millenaria epopea». (i. m.)

