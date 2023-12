Nora, boom di visite nella zona archeologica: staccati 93mila biglietti 

Sono quasi 93.000 i visitatori che fino a questo novembre hanno visitato il sito archeologico di Nora. Un record che fa registrare un incremento di 20.000 presenze in più rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, con un incasso totale pari a 626.000 euro.

Il grande afflusso è stato registrato ad agosto e settembre con incassi che vanno oltre i 200.000 euro. Tedeschi e francesi gli stranieri più numerosi.

La novità più importante del 2023 è stato sicuramente il coinvolgimento attivo delle scuole, con oltre 65 istituti e studenti di diverse fasce di età impegnati in numerosi progetti a scopo didattico. Tra le attività più importanti ci sono state “Nora va a scuola” attraverso la quale le guide turistiche del Parco si sono recate nelle scuole per promuovere il sito con le dimostrazioni dei materiali e degli strumenti che vengono utilizzati. I ragazzi sono stati poi coinvolti nel progetto “Norace, il futuro nelle mani del passato”: sono stati intervistati su argomenti inerenti la storia e l’archeologia. Da contare, inoltre, l’incrementi degli incassi che provengono dal bar e della libreria legati alla zona archeologica di Nora.

Soddisfatto il sindaco di Pula Walter Cabasino: «Il lavoro svolto è stato particolarmente produttivo. Questi ultimi dati ci incoraggiano ulteriormente ad andare avanti in questa direzione. Con gli organismi della Fondazione, che sono stati recentemente rinominati, stiamo facendo un lavoro quotidiano di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, rappresentato, in questo caso, dagli scavi di Nora. Il prossimo obiettivo è quello dell’apertura del museo Patroni».

«In quest’ultimo anno - dice l’assessora alla Cultura Manuela Serra - la presidente Maria Efisia Contini e il Consiglio di amministrazione della Fondazione hanno lavorato per far crescere Pula e per valorizzare al meglio gli scavi di Nora. È obiettivo di questa amministrazione l’apertura del nuovo museo Patroni che arricchirà ancora di più l’offerta turistico-culturale del territorio di Pula. Stiamo lavorando quotidianamente per ottenere questo risultato».

I dati positivi del botteghino sono un grande traguardo anche per la presidente Contini: «L’ottimo risultato è dovuto al lavoro di promozione svolto con il coinvolgimento di molti istituti scolastici. Ci troviamo pienamente allineati con l’obiettivo prefisato dall’Amministrazione. Nel triennio 2023-25 avevamo stabilito di arrivare a 100 mila visitatori, ma questo numero lo sfioriamo già al primo anno. Perciò, è un risultato di grande spessore».

RIPRODUZIONE RISERVATA