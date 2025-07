NonnOlimpiadi pronte a tagliare il traguardo 

Sono iniziate le fasi finali dei giochi olimpici per i nonni, che in Sardegna si stanno svolgendo nelle Rsa di Macomer e in quella di Silanus, gestite dalla società Sereni Orizzonti. Sono le “NonnOlimpiadi”, giochi estivi che interessano tutte le residenze gestite dalla società. Le Rsa sono quindi animate da giochi e gare di psicomotricità volti a promuovere la socialità, le abilità fisiche, con una sana competizione. Le attività del programma psico-pedagogico sono il risultato del lavoro e della collaborazione tra animatori, educatori e fisioterapisti di ogni residenza. Primo fra gli obiettivi delle NonnOlimpiadi è automatizzare le capacità motorie residue di ciascun paziente, con gli sport riadattati, che sono stati pensati per far acquisire maggiore sicurezza e autostima agli ospiti, ripristinando così la fiducia nei propri movimenti. Le educatrici delle residenze spiegano: «Le NonnOlimpiadi sono un momento di gioia, movimento e grande partecipazione. A Macomer teniamo a ringraziare anche l’associazione di volontariato “TottuParis”, che ci ha aiutati e ha ospitato l’evento». Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti, sottolinea l’importanza di «migliorare la qualità di vita degli ospiti, seppur con capacità motorio-cognitive residue ridotte. Ogni ospite è vincitore, grazie alla motivazione e alla fiducia riacquisite».

RIPRODUZIONE RISERVATA