Nonnolimpiadi, i giochi Rsa si chiudono con un applauso  

Sport e gioco di squadra per l'inclusività. È il senso della prima edizione delle Nonnolimpiadi, progetto nazionale di Sereni Orizzonti, la società che gestisce le Rsa di Macomer e Silanus. Idea che ha coinvolto tutti gli ospiti delle Rsa, anziani in particolare, quindi circa 80 persone. Sport, divertimento e salute, la ricetta giusta per dare un senso a chi vive all'interno delle Rsa. L’iniziativa ha coinvolto anche gli assistenti e i parenti degli ospiti, in una serie di manifestazioni, iniziate lo scorso 13 maggio, che sono durate due settimane. Si tratta di giochi olimpici per la terza età, interamente dedicati all'inclusività motoria e al divertimento degli ospiti delle Rsa. Un progetto fisio-educativo, lanciato nell'anno delle Olimpiadi di Parigi. Il risultato del lavoro di collaborazione tra animatori, educatori e fisioterapisti, che hanno riadattato alcuni sport tra cui percorsi a slalom tra i birilli, bocce all'aperto, basket, tiro al bersaglio e bowling per far acquisire maggiore sicurezza e autostima agli ospiti. «Ogni partecipante è stato a suo modo vincitore, grazie alla motivazione e alla fiducia riacquistate nel proprio corpo – dice Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti – gli ospiti delle Rsa hanno partecipato a percorsi e giochi di squadra e a varie competizioni». Come per le vere Olimpiadi, si è partiti con l'accensione della fiaccola, fino alla premiazione sul podio.

RIPRODUZIONE RISERVATA