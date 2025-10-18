Nonno Vincenzo: che gioia la scuola a 81 anni 

La scuola, per Vincenzo Marras, di Assemini, è “ unu giru francu ”: un regalo, alla sua età, inaspettato da parte della vita. La scorsa primavera nonno Vincenzo, 81 anni, è stato lo studente più anziano della sede di Assemini a conseguire la licenza media, e in settembre è stato tra i primi a iscriversi al Cpia 1 Karalis, il Centro provinciale per istruzione degli adulti, con sede ad Assemini, dove ora si prepara ad affrontare il biennio delle superiori.

Una partita a carte

Un percorso entusiasmante, e una scelta di vita: continuare a studiare. Il motivo l’ha spiegato lui stesso durante la prova orale dell’esame per la licenzia media ricordando un episodio di settant’anni fa: al mercato vecchio di Cagliari, il ragazzino Vincenzo si era intrattenuto a giocare a carte con gli astutissimi piciocus de crobi . «Avevo perso tutto e me ne stavo già andando – racconta – ma is piciocus avevano una loro regola. Mi hanno detto: “Anche se non hai più niente hai diritto a un altro giro; noi lo chiamiamo su giru francu ”. E con quella mano ho recuperato un po’ di quello che avevo perduto. Per me, alla mia età, la scuola è stata unu giru francu della vita. Ho potuto imparare cose nuove, tenermi in esercizio, e trascorrere ore molto belle con i compagni e i professori. Non vedo l’ora che riprendano le lezioni», ha raccontato. Vincenzo ha mantenuto la promessa precipitandosi a scuola subito dopo la pausa estiva.

L’orgoglio dei nipoti

Nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Marras è cresciuto in anni difficili: il bisogno non consentiva a tante famiglie di far studiare i bambini. Così Vincenzo, finite le elementari, è cresciuto tra i campi, trasportando verdure e ortaggi su un carro trainato dai buoi. La vita è andata avanti ma lui non ha mai rinunciato al sogno della scuola, finché lo scorso anno è finalmente riuscito a sostenere l'esame accompagnato e festeggiato dai nipoti, Lucia e Vincenzino, orgogliosi del suo percorso. «Nostro nonno – hanno detto i due ragazzi – è sempre stato molto curioso. Per noi era normale vederlo coltivare tante passioni e studiare da autodidatta. Appena si è presentata l’opportunità di tornare sui banchi, di apprendere sotto la guida degli insegnanti e avere un luogo in cui confrontarsi, non ha esitato. Non l’ha fatto per il “pezzo di carta” ma perché gli piace imparare e condividere quello che sa. Quando eravamo piccoli – proseguono Lucia e Vincenzino – ci raccontava le storie della mitologia greca, la storia della Sardegna... voleva anche insegnarci a suonare la chitarra, ma in questo non ha avuto successo».

Un nonno speciale e sempre disponibile con i nipoti: «D’estate ci portava al mare, d’inverno in piscina o al corso di inglese. Ed era sempre lui che ci accompagnava a scuola se eravamo in ritardo. Per noi è sempre un punto di riferimento, lo amiamo».

