VaiOnline
Assemini.
19 ottobre 2025 alle 00:31

Nonno Vincenzo: che gioia la scuola a 81 anni 

Qualche mese fa la licenza media, ora frequenta il biennio delle superiori al Cpia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La scuola, per Vincenzo Marras, di Assemini, è “ unu giru francu ”: un regalo, alla sua età, inaspettato da parte della vita. La scorsa primavera nonno Vincenzo, 81 anni, è stato lo studente più anziano della sede di Assemini a conseguire la licenza media, e in settembre è stato tra i primi a iscriversi al Cpia 1 Karalis, il Centro provinciale per istruzione degli adulti, con sede ad Assemini, dove ora si prepara ad affrontare il biennio delle superiori.

Una partita a carte

Un percorso entusiasmante, e una scelta di vita: continuare a studiare. Il motivo l’ha spiegato lui stesso durante la prova orale dell’esame per la licenzia media ricordando un episodio di settant’anni fa: al mercato vecchio di Cagliari, il ragazzino Vincenzo si era intrattenuto a giocare a carte con gli astutissimi piciocus de crobi . «Avevo perso tutto e me ne stavo già andando – racconta – ma is piciocus avevano una loro regola. Mi hanno detto: “Anche se non hai più niente hai diritto a un altro giro; noi lo chiamiamo su giru francu ”. E con quella mano ho recuperato un po’ di quello che avevo perduto. Per me, alla mia età, la scuola è stata unu giru francu della vita. Ho potuto imparare cose nuove, tenermi in esercizio, e trascorrere ore molto belle con i compagni e i professori. Non vedo l’ora che riprendano le lezioni», ha raccontato. Vincenzo ha mantenuto la promessa precipitandosi a scuola subito dopo la pausa estiva.

L’orgoglio dei nipoti

Nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Marras è cresciuto in anni difficili: il bisogno non consentiva a tante famiglie di far studiare i bambini. Così Vincenzo, finite le elementari, è cresciuto tra i campi, trasportando verdure e ortaggi su un carro trainato dai buoi. La vita è andata avanti ma lui non ha mai rinunciato al sogno della scuola, finché lo scorso anno è finalmente riuscito a sostenere l'esame accompagnato e festeggiato dai nipoti, Lucia e Vincenzino, orgogliosi del suo percorso. «Nostro nonno – hanno detto i due ragazzi – è sempre stato molto curioso. Per noi era normale vederlo coltivare tante passioni e studiare da autodidatta. Appena si è presentata l’opportunità di tornare sui banchi, di apprendere sotto la guida degli insegnanti e avere un luogo in cui confrontarsi, non ha esitato. Non l’ha fatto per il “pezzo di carta” ma perché gli piace imparare e condividere quello che sa. Quando eravamo piccoli – proseguono Lucia e Vincenzino – ci raccontava le storie della mitologia greca, la storia della Sardegna... voleva anche insegnarci a suonare la chitarra, ma in questo non ha avuto successo».

Un nonno speciale e sempre disponibile con i nipoti: «D’estate ci portava al mare, d’inverno in piscina o al corso di inglese. Ed era sempre lui che ci accompagnava a scuola se eravamo in ritardo. Per noi è sempre un punto di riferimento, lo amiamo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 