Nonno Titin spegne 102 candeline 

Luigi Battista Scopelliti (per tutti, a Calasetta, nonno Titin) ieri ha spento 102 candeline circondato dall’affetto non solo dei parenti ma di tutta la comunità calasettana. Il più longevo del paese ha ricevuto gli auguri dell’amministrazione comunale. «Una persona ben voluta da tutti», ha detto il sindaco Antonello Puggioni: «Conservare la memoria e l’esperienza dei nostri anziani significa mantenere vive le nostre tradizioni».

Nonno Titin ha due figli (Remigio, che è stato anche sindaco, e Nicola), cinque nipoti e tre pronipoti. Vive in casa, circondato dall’affetto dei figli e delle nuore. Fino ai 96 anni usciva a pescare con la sua barca: ha sempre fatto il pescatore e si è dedicato anche alla campagna. Le sue passioni: guardare tutti gli sport in tv e ricordare i periodi trascorsi in Africa. (s. g.)

