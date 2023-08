Nonno Jolando compie 100 anni 

Compie cento anni il partigiano di Gonnosfanadiga. Jolando Fosci ieri ha festeggiato circondato dall’affetto dei parenti e della comunità rappresentata dalla vice sindaca Gabriella Mallicca. L’arzillo nonnino non è il primo ad aver raggiunto questo traguardo in famiglia, la sorella Angelina si è spenta a gennaio all’età di 103 anni. Jolando Fosci, nato e cresciuto a Gonnosfanadiga, ha sempre lavorato in campagna e da 73 anni è sposato con Serafina Maria Piras: insieme hanno avuto 10 figli e 20 tra nipoti e pronipoti. Oggi Jolando, accudito dalla figlia Gilberta, si gode l’amore della famiglia e degli amici che delizia con una sua vecchia passione: l’armonica. ( jo. ce. )

