Nonno Giovanni compie 101 anni 

Centouno candeline sono state spente da Giovanni Orrù ieri pomeriggio nella casa di riposo Santa Lucia di Iglesias. L'anziano ha celebrato il traguardo all'interno della struttura con lo staff e gli ospiti della casa di riposo. Nato a Gadoni, Giovanni Orrù ha trascorso la sua vita ad Iglesias. Una vita di lavoro e sacrifici la sua, sin da quando alla morte del padre, appena quindicenne, ha dovuto assumere il ruolo di capofamiglia. Ieri anche gli auguri del Comune: l’assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa, gli ha portato una targa ricordo . (ma. l.)

