Nonno Gigi, 84 anni: «Le mie immersioni anche a zero gradi» 

Castellano doc, «sono nato a due passi da via Santa Croce», ora abita a Pirri. È entrato in Aviazione nel 1955, trentesimo stormo a Elmas. «Mi sono sempre occupato di telecomunicazioni e manutenzione dei sistemi di trasmissione radio». L’incontro con il mare risale a più di 70 anni fa. «Ho amato la pesca subacquea da quando ero ragazzino. Ho girato le coste della Sardegna, immergendomi un po’ da tutte le parti. Spesso facevo immersioni con le bombole. Ora no». Un passione senza tempo. Anche oggi, a 84 anni, gli bastano muta («Abbiamo inaugurato quella nuova che spero di usare almeno dieci anni», dice ridendo), pinne, fiocina, boa di segnalazione per divertirsi e tenersi in grande forma. «Il segreto? L’amore per quello che faccio. Se uno non ha una grande passione non si va da nessuna parte. Certo poi ci vuole la salute».

Appena il tempo lo permette i due raggiungono la Sesta fermata, indossano la muta e, incuranti della temperatura, vanno a caccia di polpi, seppie, pesci civetta e ogni tanto anche spigole. «Ho la passione del mare da quando ero ragazzino», aggiunge sorridente nonno Gigi, come lo chiamano in tanti. «Strano per un ex maresciallo dell’aeronautica».

Dopo due ore e mezza di immersioni e nuotate nel mare del Poetto, piatto come una tavola, esce sorridente. Le 11 sono passate da poco e Luigi “Gigi” Cotza, 84 anni, «ma tra tre mesi saranno 85» ci tiene a precisare, mostra il polpo catturato durante la battuta di pesca. «Peccato», spiega, «il fondale oggi era mosso e la sabbia ci ha impedito di prendere qualcosa di più». Al suo fianco c’è Nicola Giacalone, compagno d’uscite in mare.

Ama le sfide e non si ferma davanti a niente. Nemmeno al termometro che in un soleggiato lunedì mattina segna un grado sopra lo zero.

Il freddo

Il freddo non lo spaventa: «L’importante è che non ci sia mare pericoloso. Il freddo, anche quando il termometro come in questi giorni è vicinissimo allo zero, non mi spaventa». Grazie a Giacalone, amico e meteorologo dell’Aeronautica, sanno sempre quando le condizioni del mare permettono le uscite.

«Se possibile lo farei ogni giorno», ammette Cotza. «Tra impegni familiari e altri hobby riesco comunque a fare due o tre immersioni alla settimana». Giacalone lo guarda con ammirazione: «Sto cercando di carpire tutti i suoi segreti. È ancora capace di arrivare a quindici metri di profondità. Un ragazzino».

In contatto con il mondo

In pensione dagli anni Novanta, divide il suo tempo tra il mare («Ora soprattutto al Poetto, tra immersioni e lunghe nuotate anche di due chilometri. Perché nuotare fa bene») e le altre tante passioni. «Mi alleno a casa, facendo le scale più volte al giorno. E poi mi diletto ad aggiustare gli acquascooter subacquei per gli amici e a cucinare torte per tutta la famiglia». Sposato, ha tre figli e sei nipoti.

«Anche le mie nipoti mi chiedono le torte per le feste di compleanno da fare con gli amici», racconta gonfiando il petto all’interno della muta. E poi è in contatto con tutto il mondo: «Ho la mia postazione radio a casa. Mi collego con tantissime persone grazie alle competenze acquisite durante gli anni di lavoro».

Quello che pesca, rispettando norme e regole, lo regala a parenti e amici. «Quando era consentito, mi immergevo anche la notte. Poi è stato vietato. La pescata più bella? A Santa Margherita tre cernie da trenta chili. E poi un super polpo a Oristano. Si torna in spiaggia sempre con qualcosa», confida. Nel suo passato anche il riconoscimento per aver individuato il relitto di un vecchio veliero del 1793 al Poetto: «Ero con un amico. Quando l’abbiamo scoperto abbiamo subito avvisato la Soprintendenza».

Nonno Gigi sistema l’attrezzatura. Pronto per una nuova immersione. «Anche se il termometro scenderà sotto zero».

