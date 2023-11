Nonno Fausto, un secolo di vita 

C'è un nuovo centenario. Cagliaritano di nascita Fausto Denaci è masese di adozione, da quando, 80 anni fa, ha sposato la sua Adelaide, che tutti a Elmas chiamavano Rosaria.

Sei figlie e un figlio maschio e un esercito di nipoti, tziu Fausto vive a casa sua con una delle sue figlie ma è ancora completamente autonomo. Ogni giorno va al bar a fare colazione e fino a qualche tempo fa, quando ancora la vista non gli dava troppi problemi, leggeva il giornale. Una vita impiegato come factotum alla Lega Navale, grande tifoso del Cagliari, aveva l'abbonamento e non si perdeva una partita insieme a sua moglie. Ieri ha spento le sue cento candeline e ha ricevuto la visita della sindaca Maria Laura Orrù che gli ha rivolto gli auguri della comunità. (ca. mu.)

