Nonno Ettore, doppietta infallibile a novantadue anni 

Un fruscio fra i fitti cespugli di mirto e lentisco, il respiro dell’animale che avverte che sta per consumarsi una sfida mortale. Due spari in rapidissima successione e per il grosso cinghiale non c’è più niente da fare perché nonno Ettore non sbaglia un colpo. Autocontrollo glaciale, riflessi fulminei, mira micidiale sono le doti che può vantare con grande orgoglio Ettore Casula: dall’alto dei suoi 92 anni è ancora il leader delle battute di caccia grossa fra le verdissime colline a nord di Carbonia.

La storia

È originario del borgo agropastorale di Is Pireddas questo simpatico nonnino che nonostante l’età e gli acciacchi connessi non disdegna l’attività venatoria. Come quando, pochi giorni fa, ha di nuovo messo a segno un colpo eccezionale: nel suo mirino infallibile è finito un altro cinghiale. E forse non sarà neppure l’ultima di una collezione già comunque ricca. Che ci possano essere realisticamente altre giornate fruttuose lo lascia intendere lui stesso: «Si deve alla mia passione per la caccia e la campagna: anche se ho 92 anni, non mi pesano. Anzi, queste passioni mi ringiovaniscono». Occorre dargli credito. Ettore Casula, sposato con Angelina Piredda, di un anno più piccola del consorte, prima tifosa dell’anziano coniuge, si alza ogni mattina poco dopo l’alba per andare a curare la vigna dove resta per diverse ore: «E ci vado a piedi», puntualizza con orgoglio.

Anche perché nonno Ettore avrà ancora il porto d’armi e una tempra da trapper del far west ma non guida più la macchina da un anno. Conserva i riflessi per le domeniche di caccia a cui ha iniziato ad affezionarsi relativamente tardi: «Ho avuto il mio primo fucile a 28 anni ma solo perché prima di allora in casa di soldi ce n’erano pochissimi e non bastavano per comprarsi un’arma poi non ho più abbandonato la passione e ci sono state stagioni, nel corso degli anni Ottanta, in cui ho portato a casa una decina di cinghiali».

Ungulati sempre più presenti anche nel Sulcis: «Certo non si può dire che la popolazione di cinghiali dalle nostre parti sia in ritirata», testimonia il figlio di Ettore, Efisio Casula (gli altri figli sono Gianfranco e Serenella). A sfoltirla ci pensa anche nonno Ettore, veterano di un esercito di cacciatori che conta nella sola Carbonia circa 400 doppiette, e grosso modo 4.500 nel Sulcis Iglesiente.

Il passato

Il 92enne ha sempre saputo condividere l’attività venatoria con quella lavorativa: «Sono stato per oltre 30 anni minatore nell’estrazione della barite vicino a Barega – racconta – ma come tante persone nate contadine, per arrotondare i magri guadagni curavo l’orto». E nei giorni prestabiliti dalle leggi, imbracciava la doppietta. Continua a farlo. Per lui le colline del triangolo fra Carbonia, Iglesias e Villamassargia non hanno segreti. Sa interpretare ogni singola traccia, come se capisse quale sentiero percorrerà e dove finirà il cinghiale. Per la compagnia venatoria di Is Pireddas e dintorni nonno Ettore è ben più di una simpatica mascotte, ma un validissimo e affidabile compare di caccia che ha saputo contagiare la passione anche ad alcuni dei suoi cinque nipoti. A tavola, poi, ora che si avvicinano le giornate invernali, il menu è pressoché scontato: carne di cinghiale. Quello catturato, a colpo sicuro, da Ettore.

