Nonno e nipote, gli edicolanti di Barisardo 

Questa foto risale al 1961 e ritrae Gian Pietro Mereu in braccio al nonno Geremia Etzi. Reduce della prima guerra mondiale, nel 1919 Etzi aprì uno spaccio a Barisardo con una rivendita di giornali. Scrive il nipote Gian Pietro: «Con la sua caparbietà in un paese ancora analfabeta e povero mio nonno riuscì ad insegnare a leggere a tantissimi compaesani, così da avere la possibilità di vendere le riviste». L’attività è sempre rimasta in famiglia, da nonno Geremia alle figlie Anna e Teresa Etzi, fino al nipote Gian Pietro che la gestisce dal 2000.