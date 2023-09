Nonno Alfio e cento candeline, una targa da parte del Comune   

Festa ieri a Ulassai per i cento anni di Alfio Chillotti. Il nonnino memoria storica del paese, per celebrare il grande traguardo, ha indossato un completo gessato: camicia e cravatta. Il neo centenario ha guidato per anni un negozio storico del paese e un’officina. Amante dei libri si sta cimentando in questi giorni nella lettura del capolavoro manzoniano “I promessi sposi”.

Per lui una grande torta farcita e una visita speciale quella del sindaco Giovanni Soru. Il primo cittadino ha omaggiato nonno Alfio con una targa: «Nel giorno del suo centesimo compleanno l’amministrazione comunale a nome di tutta la comunità porge i più fervidi auguri», si legge. Anche sui social tantissimi messaggi di auguri. ( fr. l. )

