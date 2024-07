Nonnino di Olzai, festa per i 100 anni 

Dal 15 luglio la Sardegna ha un nuovo centenario: Francesco Mereu di Olzai, dove è nato, vive ed è benvoluto da tutti. Negli anni Cinquanta, tziu Zicu Mereu ha lavorato come muratore realizzando opere pubbliche, come le scuole, il nuovo asilo, il restauro del campanile della chiesa di San Giovanni, per poi concludere la sua attività nel cantiere di rimboschimento della società Marsilva. Sposato nel 1969 con Annunziata Siotto, è rimasto vedovo nel 2012.

Da un mese è ospite della comunità alloggio per anziani di Tonara dove è festeggiato dalla coordinatrice Stefania Sau, operatori e ospiti. Commosso, ha ricevuto anche la visita della sindaca Cristina Patta e degli assessori Stefano Piras, Romina Mura e Oscar Sau, insieme a un ricordo con dedica dell’amministrazione comunale di Tonara.

