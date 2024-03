Nonnino di 102 anni prigioniero in casa 

Pioggia e neve hanno causato il cedimento di un muro privato. La frana ha compromesso l’unico accesso garantito dalla servitù di passaggio per la casa dove vive il nonnino di 102 anni. Un cedimento che il vicino non ripristina, vietando anche l’intervento di una ditta inviata dall’amministrazione comunale per apporre una passerella provvisoria che garantisse almeno l’assistenza in sicurezza, e in caso di necessità il soccorso. Ora Antonio Fais, 102 anni, invalido e in carrozzella, è isolato nella sua casa. Succede a Desulo dove da undici giorni, nonostante l’intervento dei vigili urbani, il sopralluogo dei tecnici comunali, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e un’ordinanza del sindaco, la situazione è paralizzata. Nessuno può nulla. E il centenario da mercoledì è senza Adi: l’Asl ha interrotto l’assistenza domiciliare perché «per l’infermiera - spiega - permangono le condizioni di pericolo per l’accesso all’abitazione». I familiari del centenario chiedono aiuto.

L’ordinanza

Il 5 maggio, Antonio Fais, nonnino di Desulo invalido e sulla sedia a rotelle, compirà 103 anni. Ma dal 4 marzo è a casa senza poter ricevere le cure e se necessario eventuali soccorsi. L’unico accesso all’abitazione in via Lai dove vive con la figlia è garantita tramite una servitù di passaggio col vicino. Passaggio impraticabile da giorni per una frana causata dal cedimento di un muro di contenimento privato. La famiglia ha chiesto l’intervento delle autorità. La polizia locale, il 4 marzo, ha verificato lo stato dei luoghi. Poi altri sopralluoghi, con l’ufficio tecnico e i vigili del fuoco che l’8 marzo scrivevano: «Risulta necessario un urgente intervento di ripristino, tendente ad eliminare lo stato in essere in quanto le condizioni critiche potrebbero essere soggette ad una rapida evoluzione negativa». Dopo la nota il sindaco Gian Cristian Melis ha emesso un’ordinanza per «la rimozione immediata (in 3 giorni) delle condizioni di pericolo» affidando a una ditta la realizzazione immediata di una passerella «tale da rendere possibile alla famiglia accedere alla propria abitazione in sicurezza».

No alla ditta

La ditta si è presentata per installare la passerella, ma non ha potuto operare. Il sindaco al telefono conferma: «Abbiamo dato l’incarico immediato ma l’impresa non ha potuto procedere, è stata mandata via». La famiglia Fais chiede aiuto. «Non sappiamo più cosa fare - racconta Maria Franca, figlia del centenario - siamo molto preoccupati. A mio padre è stata sospesa l’assistenza medica domiciliare perché l’infermiera non può arrivare. Se dovesse avere necessità di soccorsi sarebbe complicatissimo di giorno e impossibile la notte. Con l’elicottero i medici si dovrebbero calare per 150 metri».

