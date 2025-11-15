Nonnina truffata da finti poliziotti 

“Signora, suo figlio ha avuto un incidente, se paga non lo arrestiamo”. È iniziato così l’incubo per una nonnina di Tortolì finita nella rete dei finti poliziotti. L’inganno è andato avanti fino a quando l’anziana non ha accolto in casa i sedicenti agenti ai quali ha consegnato 700 euro più gioielli in oro per riuscire a far evitare spiacevoli conseguenze al figlio, reo, secondo il racconto degli aguzzini, di aver provocato un grave incidente. Solo dopo averne parlato con i figli, la donna ha capito di essere rimasta vittima di una truffa e al quel punto è scattata la denuncia al commissariato di polizia. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Lanusei.

L’imbroglio

Sembrava un fatto reale. Almeno per la signora che ha risposto al telefono l’unica soluzione era dare spago ai (finti) poliziotti. Perché, deve aver pensato l’anziana, davanti al rischio che il figlio potesse essere arrestato bisognava intervenire a qualsiasi costo. Anche pagando una somma in denaro. Chi l’ha contattata ha capito che il terreno era fertile e le ha preannunciato la visita di altri colleghi per consegnare il contante. Sono passati pochi minuti tra la telefonata e l’arrivo dei sedicenti poliziotti. La signora, ostaggio della tensione e della preoccupazione per il fatto in cui era rimasto coinvolto il figlio, ha aperto la porta di casa, accogliendo la banda. «Ho 700 euro, possono bastare?». Si è rivolta loro più o meno con queste parole. Una somma che non ha convinto i poliziotti farlocchi i quali, con pacatezza, hanno spiegato che per evitare di contattare il magistrato era necessario un corrispettivo più alto. A quel punto hanno chiesto alla nonnina se possedesse gioielli che lei ha consegnato loro. Una volta arraffato il bottino e rassicurato che il figlio non avrebbe rischiato conseguenze per l’incidente, hanno salutato e si sono dileguati.

Truffe costanti

Le indagini sono in corso ma recuperare soldi e gioielli, dall’inestimabile valore affettivo, appare complicato. Non fosse altro perché si tratta di bande modulari che agiscono attraverso la criminalità organizzata che ha radici fuori dall’Isola dove però, verosimilmente, hanno basi d’appoggio con complici che indicano le potenziali vittime di cui conoscono rete familiare e residenza. «Prestate massima attenzione ai numeri che non conoscete e nel caso abbiate sospetti chiudete la telefonata», dice Mario Bruno Piras, segretario dei pensionati Cisl, rivolgendosi, in particolare, alla fascia anziana delle comunità. Dalla prossima settimana il sindacato avvierà incontri di sensibilizzazione sul fenomeno.

