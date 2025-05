Nonnina salvata dalla casa in fiamme 

Ore di paura in via Monteverdì per l’incendio divampato nel casolare attiguo all’abitazione di Assunta Schirru, 90enne che ama camminare e fare lunghe passeggiate. Per fortuna è stato provvidenziale l’intervento dei vicini, dei vigili del fuoco di Sanluri e dei carabinieri della stazione locale di Gonnosfanadiga. L’anziana signora, visibilmente spaventata, è stata portata in salvo fuori dalla sua casa, che rischiava di essere investita dalle fiamme.

L’allarme

Ad accorgersi del fumo nero è stato uno dei vicini di casa, Antonino Caboni, che era uscito per buttare la frazione dell’umido e vedendo il fumo, senza perdere tempo, insieme alla moglie Gilda Liggi ha chiamato i soccorsi. Non c’era un momento da perdere. «Mio marito ha suonato dalla signora Assunta che, però, ha problemi d’udito. Nessuno ha risposto né dava segnali di vita – racconta Gilda Liggi –. Sono stati i carabinieri a sfondare la porta. L’incendio è iniziato in un locale che la 90enne usa come magazzino. Mio marito ha cosparso d’acqua il muro confinante. I due carabinieri sono riusciti ad introdursi nella casa sfondando un vetro nell’unica via di ingresso dal momento che tutti gli altri accessi (compreso il portone) erano chiusi».

Così i due militari hanno evitato il peggio e trovato la signora che dormiva anche perché, a causa dei problemi d’udito, Assunta Schirru non si era accorta di nulla mentre le fiamme avevano già investito una lavatrice, il caminetto e altri oggetti presenti nel ripostiglio. È stata una corsa contro il tempo e alla fine la signora, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata assistita anche dal personale medico del 118. Intanto i vigili del fuoco di Sanluri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area: anche il tetto dell’abitazione è risultato molto danneggiato, ma per fortuna non c’è stato nessun ferito.

Il quartiere

«Per tutti noi – aggiunge Gilda Lisci – è stato un grosso spavento e dobbiamo ringraziare l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che sono arrivati subito e hanno messo in salvo la signora 90enne, che riceve spesso le visite dei parenti che abitano nelle vicinanze». Ora bisognerà capire che cosa ha provocato l’incendio: i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per stabilire le cause.

RIPRODUZIONE RISERVATA